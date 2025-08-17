محمد مكي: التعادل أمام الزمالك مكسب كبير

أكد محمد مكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن التعادل مع فريق الزمالك مكسب ونتيجة جيدة في الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



وقال محمد مكي في تصريحات تليفزيونية: "من وجهة نظري أن التعادل أمام الزمالك نتيجة جيدة للمقاولون بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام زد في الدوري والفريق افتقد للمسة الأخيرة".

وأشار إلى أن أداء فريق المقاولون العرب سيتحسن بشكل تدريجي خلال مشوار بطولة الدوري الممتاز، موضحًا أن الفريق كان ندا قويا خلال مواجهة الزمالك والتعادل نتيجة جيدة.

المقاولون العرب يتعادل مع الزمالك

وفرض المقاولون العرب التعادل السلبي أمام مضيفه الزمالك في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، في ختام الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة.

وبهذا التعادل حصد المقاولون بقيادة محمد مكي المدير الفني، النقطة الأولى في مشواره بالدوري الممتاز هذا الموسم.

وضم تشكيل المقاولون أمام الزمالك كلًا من: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، محمد حامد، إسلام هشام، عبد الرحمن سمانة، عمر الوحش، مصطفى جمال، إبراهيم القاضي، جوزيف أوشايا، جواكيم أوجيرا، وأحمد مجدي كهربا.

وجلس على مقاعد البدلاء: لؤي وائل، أحمد الطيب، محمود الحضري "حارس مرمى"، محمد عنتر، نادر هشام، محمود جودة، عبد الرحمن أكمل، محمود دعبسة، تشارلز باساي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.