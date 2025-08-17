طارق سليمان: لا أحد يجرؤ على منعي من تحليل أداء الحراس وهذا رأيي في مصطفى شوبير

أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى فريق المقاولون العرب، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام فريق الزمالك واستحق التعادل والحصول على نقطة في مباراة الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



وقال طارق سليمان في تصريحات تليفزيونية: "فريق المقاولون قدم مباراة جيدة أمام لاعبي فريق الزمالك ومن وجهة نظري أن محمود أبو السعود لم يختبر كثيرًا طوال المباراة من جانب لاعبي الزمالك".



وأضاف: "عملت في مجال تدريب حراس المرمى وتحليل الأداء لمدة تصل إلى ٢٠ عامًا وهي طبيعة عملي ولا أحد يجرؤ على منعي من تحليل أداء أي حراس في أي فريق ببطولة الدوري الممتاز".

وأشار إلى أن مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الأهلي خامة جيدة وله مستقبل مبشر في مركز حراسة المرمى لكنه يتحمل مسئولية هدف فريق فاركو في مباراة الفريقين في الدوري.

