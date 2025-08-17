اللي فات مات، خالد سليم يوجه رسالة مؤثرة لجمهور القلعة بعد غياب 7 سنوات (فيديو)

في لحظة طال انتظارها، أطل النجم خالد سليم على جمهور مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بعد غياب دام 7 سنوات، وذلك خلال حفله الذي أقيم على مسرح محكى القلعة ضمن فعاليات الدورة الـ33 من المهرجان.

وبصوت ملؤه التأثر والحماس، قال خالد في بداية صعوده على المسرح:"اللي فات مات.. بس اللي جاي أحلى، ووعد مني مش هغيب عنكم تاني، وهتشوفوني كل سنة إن شاء الله".

كلماته أثارت تفاعلًا كبيرًا بين الحاضرين، الذين استقبلوه بعاصفة من التصفيق والهتافات، في مشهد عبّر بوضوح عن مدى اشتياق الجمهور لصوته وأدائه المميز.

وأضاف خالد خلال فقرته:"محكى القلعة له طابع خاص.. وله معايا ذكريات لا تنسى. وسعيد جدًا إني واقف تاني على المسرح ده قدام جمهور عظيم زيكم".

وشهد الحفل تقديم باقة من أجمل أغنياته التي ردّدها معه الجمهور، ومنها "عاشق عيونك"، "كل نظرة"، و"بلاش الملامة"، وسط أجواء من الحماس والحنين.

ويعد هذا الظهور بمثابة عودة قوية لخالد سليم إلى واحد من أهم المحافل الموسيقية في مصر، حيث أكد خلال تصريحاته في الحفل أنه يعتبر هذه العودة بداية مرحلة جديدة من التواصل الدائم مع جمهوره، مشددًا على التزامه بتكرار هذه اللحظة سنويًا.

