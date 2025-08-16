غرق في رأس الحكمة، نقابة المهن التمثيلية تكشف سبب وفاة تيمور تيمور

كشف مصدر مسؤول بنقابة المهن التمثيلية تفاصيل وفاة مدير التصوير الشاب تيمور تيمور.

وقال المصدر لـ فيتو إن تيمور تيمور توفي غرقا في منطقة رأس الحكمة، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وتوفي منذ قليل مدير التصوير الشاب تيمور تيمور، ونعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى مدير التصوير تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا تاركًا إرثًا فنيًا وإبداعيًا مميزًا في مجال التصوير السينمائي والدرامي، وعرف الراحل بموهبته الكبيرة في إدارة الكاميرا والإضاءة، وهو ما جعله من الأسماء المميزة داخل الوسط الفني، وقدم عددا من الأعمال منها مسلسل جودر وغيره.

وفاة تيمور تيمور

وتقدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان قد أعلن المخرج أحمد خالد موسى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، حيث كتب: "لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله مدير التصوير تيمور تيمور، الله يرحمه ويغفر له."

ويُعد تيمور تيمور واحدًا من أبرز مديري التصوير الذين تركوا بصمة في عدد من الأعمال الفنية والدرامية خلال السنوات الماضية، حيث عُرف بموهبته الكبيرة وحرفيته العالية في إدارة الكاميرا والإضاءة، وهو ما جعله من الأسماء المميزة داخل الوسط الفني.

