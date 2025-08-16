السبت 16 أغسطس 2025
رياضة

السوبر الألماني، التشكيل الرسمي لبايرن ميونخ وشتوتجارت

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

كشف فريقي بايرن ميونخ وشتوتجارت عن التشكيل الرسمي لمباراة كأس السوبر الألماني اليوم السبت.

تشكيل بايرن ميونخ وشتوتجارت

الصورة
الصورة

موعد مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت 

ومن المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت بكأس السوبر الألماني.

ويطمح العملاق البافاري للفوز بلقب السوبر لتعزيز بداية الموسم، ومنحه الثقة اللازمة لمواجهة التحديات قبل بداية الدوري.

في الجهة الأخرى يأمل شتوتجارت في الاستمرار بتحقيق المفاجآت، حيث يعتزم إزاحة بايرن ميونخ من طريقه والفوز  بلقب السوبر.

 

تاريخ مواجهات الفريقين 

 والتقى بايرن ميونخ وشتوتجارت في 162 مباراة عبر مختلف البطولات، حيث استطاع بايرن أن يحقق 95 انتصارًا، بينما حقق شتوتجارت 38 انتصارًا، أما التعادلات فقد جاءت 29 مرة.

وسجل بايرن ميونخ خلال تلك المواجهات 339 هدفًا، بينما سجل شتوتجارت 214 هدفًا.

ويحمل بايرن ميونخ الرقم القياسي كأكثر من توج بلقب البطولة بواقع 10 مرات آخرها في عام 2022، بينما توج شتوتجارت باللقب مرة واحدة في عام 1992.
وكان الفوز في آخر نسخة العام الماضي من نصيب أصحاب الأرض باير ليفركوزن بالفوز على شتوتجارت بالذات بركلات الترجيح بعد التعادل (2-2) في الوقت الأصلي والإضافي.

وخسر بايرن ميونخ آخر مباراة خاضها في السوبر على أرضه بثلاثية نظيفة أمام لايبزيج عام 2023، بينما حقق الانتصار في آخر مباراة خاضها في السوبر خارج أرضه على لايبزيج أيضًا بنتيجة (5-3) عام 2022.

