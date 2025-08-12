الثلاثاء 12 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

راغب علامة: النقابة أكرمتني ولم تحقق معي

راغب علامة، فيتو
قال الفنان راغب علامة، إنه لم يخضع للتحقيق في نقابة المهن الموسيقية، وذلك بعد أزمة حفل الساحل الشمالي وتصرفات المعجبات علي المسرح.

وأضاف راغب علامة قبل مغادرته: " النقابة أكرمتني وضيفتني وكمان شربنا قهوة" 

وقال الفنان اللبناني راغب علامة إنه يعتبر نقابة المهن الموسيقية  بيته وأنه يحترمها ويقدرها، مشيرا إلي أنه لا يتأخر أبدا عن الحضور للنقابة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص به بنقابة الموسيقيين: “ مصر هوليود الشرق وعيشنا مع الفن عشرات السنوات وطلعنا كتير بنجاحات ودا أحلي حاجة في الدنيا”.

وعن أزمة ما حدث على المسرح خلال حفله قال أنا مقدرش أكون من الفنانين اللي بتصد الناس، المفروض أن الجهة المنظمة هي اللي المفروض تحمينا والمسرح لازم يكون الفنان واخد راحته فيه وأنا بحب التفاعل مع الجمهور والكل عارف طريقتي مع الجمهور.

 

