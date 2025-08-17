الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تعرف على الحالة الوحيدة التي يشطب فيها قيد المنشأة من السجل الصناعي

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

تضمن قانون السجل الصناعي، عدة إجراءات للقيد بالسجل الصناعي للمنشآت الخاضعة للقانون.


طلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يومًا من بدء الإنتاج الفعلي

 

في هذا الصدد، نصت المادة 2 من القانون على أن المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يومًا من بدء الإنتاج الفعلي، وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 

وعلى المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يومًا من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.


ويلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقًا لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.


تسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي 

 

وطبقا للقانون، تسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به.


كما نص القانون على حالة وحيدة يشطب فيها قيد المنشأة من السجل الصناعي، وذلك إذا أصبحت غير خاضعة لأحكام هذا القانون، أو إذا توقفت عن الإنتاج بصفة نهائية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قانون السجل الصناعى المنشـأت الخاضعة للقانون القيد السجل الصناعى طلب القيد إجراءات القيد

مواد متعلقة

حوافز ممنوحة لأصحاب المنشآت الصناعية لدعم وتشجيع المنتج المحلي، تعرف عليها

حظر إقامة المنشآت الصناعية خارج المناطق المخصصة للصناعة

5 أسباب تؤدي إلى شطب المنشآت من السجل الصناعي (إنفوجراف)

كل ما تريد معرفته عن إجراءات شطب المؤسسات من السجل الصناعي

الأكثر قراءة

أنقذ ابنه وغرق، تفاصيل مأساوية في وفاة مدير التصوير تيمور تيمور

غرق في رأس الحكمة، نقابة المهن التمثيلية تكشف سبب وفاة تيمور تيمور

ترتيب فرق الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية

سائق إسعاف يتفاجأ بوفاة نجله في حادث مروري بمنشأة القناطر

بطريقة "عايز تغيظه هاتلو زيزو"، احتفال مثير للأهلي بتعادل الزمالك أمام المقاولون (فيديو)

أبرز أعمال مدير التصوير الراحل تيمور تيمور

وفاة مدير التصوير الشاب تيمور تيمور، ونقابة المهن التمثيلية تنعاه

تقود تحت تأثير الخمر؛ القبض على فنانة عربية صدمت سيارة على محور 26 يوليو

خدمات

المزيد

رسوم يؤديها المستثمر لجهات تقدم خدمات الاستثمار وفق القانون

تعرف على الحالة الوحيدة التي يشطب فيها قيد المنشأة من السجل الصناعي

انخفاض الكندوز 26 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

عقوبة اقتحام مزلقانات السكة الحديد وفقا للقانون الجديد

المزيد

انفوجراف

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 17 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الضيوف في المنام وعلاقته بشراء منزل جديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads