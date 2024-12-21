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سياسة

تعرف على ضوابط قيد المنشآت بالسجل الصناعى وفقا للقانون

مجلس النواب،فيتو
مجلس النواب،فيتو

تضمن قانون السجل الصناعي، على عدة إجراءات للقيد بالسجل الصناعي للمنشآت الخاضعة للقانون، حيث نص القانون على إلزام المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتقدم إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية مع بدء الإنتاج الفعلي بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 

أهمية إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات 

 

يلزم القانون المنشآت الخاضعة لأحكامه بإخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يومًا من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

التزام صاحب المنشأة بتقديم طلب القيد فى السجل 

وطبقا للقانون، يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقًا لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.

وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به. وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية. 

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