"النهاية السعيدة" أول عروض الدورة الثالثة لمهرجان مسرح الغرفة بالإسكندرية

شهد مسرح المعهد العالي للفنون المسرحي بالإسكندرية، عرض " النهاية السعيدة " أول العروض المشاركة في الدورة الثالثة من مهرجان مسرح الغرفة والفضاءات المغايرة، الذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، تحت رعاية أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وبقيادة رئيس المهرجان الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية، الفنان مصطفي عامر رئيس إتحاد الطلاب، الفنان محمود حسين مدير المهرجان، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان أحمد البوهي، وتقام الفعاليات خلال الفترة من 14 إلى 21 أغسطس الجاري.

تدور أحداث العرض داخل مكتب "النهاية السعيدة" المختص بالموافقات على طلبات الانتحار، ويقدم خدمات نهاية سعيدة لعملاء المكتب الذين يرغبون في إنهاء حياتهم، مع اختلاف الأسباب ونرى من خلال تردد العملاء على هذا المكتب وسير العمل بشكل روتيني، حتى يتقدم عميل يرغب في إنهاء حياته بسبب الديون المتراكمة، وهذا ما يخالف قوانين النهايات الخاصة بالمكتب فيعرضون عليه العمل معهم، حتى يسدد ديونه وتتوالى الأحداث.

يشارك في العرض عدد من الفنانين وهم أحمد خليفة (الشخص)، أحمد خالد (موظف استقبال)، فريدة يحيي (الموظفة)، مخرج منفذ معتز ابراهيم، مساعد مخرج سيف سليم، موسيقى وبامفلت محمد حامد، إضاءة محمود ابو جميلة، ديكور عبدالرحمن الشافعي، دراماتورجيا واخراج عبدالرحمن الشافعي.

