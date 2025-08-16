السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"النهاية السعيدة" أول عروض الدورة الثالثة لمهرجان مسرح الغرفة بالإسكندرية

مهرجان مسرح الغرفة
مهرجان مسرح الغرفة بالإسكندرية

شهد مسرح المعهد العالي للفنون المسرحي بالإسكندرية، عرض " النهاية السعيدة " أول العروض المشاركة في الدورة الثالثة من مهرجان مسرح الغرفة والفضاءات المغايرة، الذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، تحت رعاية أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وبقيادة رئيس المهرجان الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية، الفنان مصطفي عامر رئيس إتحاد الطلاب، الفنان محمود حسين مدير المهرجان، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان أحمد البوهي، وتقام الفعاليات خلال الفترة من 14 إلى 21 أغسطس الجاري.

بيراميدز يستعيد جهود محمد حمدي أمام المصري في الدوري الممتاز

فيفا يعلق انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم في سبتمبر ويرسل لجنة لتقصي الحقائق

تدور أحداث العرض داخل مكتب "النهاية السعيدة" المختص بالموافقات على طلبات الانتحار، ويقدم خدمات نهاية سعيدة لعملاء المكتب الذين يرغبون في إنهاء حياتهم، مع اختلاف الأسباب ونرى من خلال تردد العملاء على هذا المكتب وسير العمل بشكل روتيني، حتى يتقدم عميل يرغب في إنهاء حياته بسبب الديون المتراكمة، وهذا ما يخالف قوانين النهايات الخاصة بالمكتب فيعرضون عليه العمل معهم، حتى يسدد ديونه وتتوالى الأحداث.

يشارك في العرض عدد من الفنانين وهم أحمد خليفة (الشخص)، أحمد خالد (موظف استقبال)، فريدة يحيي (الموظفة)، مخرج منفذ معتز ابراهيم، مساعد مخرج سيف سليم، موسيقى وبامفلت محمد حامد، إضاءة محمود ابو جميلة، ديكور عبدالرحمن الشافعي، دراماتورجيا واخراج عبدالرحمن الشافعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكاديمية الفنون بالاسكندرية الفنان مصطفي عامر

مواد متعلقة

بيراميدز يستعيد جهود محمد حمدي أمام المصري في الدوري الممتاز

فيفا يعلق انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم في سبتمبر ويرسل لجنة لتقصي الحقائق

تعرف على ضوابط استيراد وتصدير الأكياس البلاستيكية وفقا للقانون

الأكثر قراءة

السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

الصحة تكشف حقيقة ضبط خلية لتجارة الأعضاء البشرية بالغربية

وفاة أحد مصابي واقعة التسمم الغذائي في المنيا

القبض على فراولة وتفاحة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة ( فيديو)

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، موقف مرموش

امتداد حريق مخزن ببولاق أبو العلا للطابق الثاني والحماية المدنية تواصل جهود الإطفاء (صور)

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

خدمات

المزيد

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

المزيد

انفوجراف

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء السنة النبوية

دار الإفتاء توضح فضل دعاء المسلم لأخيه وبيان ثوابه

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads