أسعار الذهب في الأردن اليوم 2025/8/16

ننشر أسعار الذهب اليوم في الأردن وفقا لآخر التطورات والمستجدات اليومية داخل الأسواق.



وسجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 76 دينارا أردنيا.



وسجلت سعر الذهب عيار22 نحو 69 دينارا



وبلغت اسعار الذهب عيار 21 نحو 66 دينارا





وبلغ سعر الذهب عيار 18نحو 57 دينارا





السعر العالمي للذهب فى البورصة

ارتفعت أسعار الذهب، امس الجمعة، لكنها تتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية بعدما أدت بيانات التضخم المرتفعة إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة، في حين تحول تركيز السوق إلى المحادثات المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3343.83 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:01 بتوقيت جرينتش. وانخفض المعدن الأصفر 1.6% خلال الأسبوع.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 3390.80 دولار،

