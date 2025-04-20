أسعار الذهب في الأردن، ترقب حذر وعيار 21 يسجل 66.400 دينار

أسعار الذهب فى الأردن، أستقرت أسعار الذهب في الأردن مساء اليوم الأحد 20 أبريل 2025، مع تركيز المتعاملين على اتجاهات السوق العالمية للمعدن النفيس مع بداية الأسبوع.

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الذهب - فيتو



مكاسب المعدن الأصفر الأسبوعية

وجاءت مكاسب المعدن الأصفر الأسبوعية بدعم مخاوف المستثمرين من التوترات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية العالمية.

أما بالنسبة لتداولات المعدن النفيس، فقد انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.50% عند التسوية لتسجل 3328.40 دولار للأوقية، لكنها أنهت الأسبوع على مكاسب بنسبة 2.58%، ما يعكس استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن رغم التقلبات اللحظية في الأسعار.



أسعار الذهب في الأردن اليوم

يُعتبر الذهب من المعادن الأكثر شعبية في دولة الأردن حيث يستخدم بشكل واسع في صناعة المجوهرات، وتتنوع أنواع قيراط الذهب ويعتبر 24 قيراطًا الأكثر شيوعًا حيث يحتوي على 91.6% من الذهب الخالص مما يجعله خيارًا مفضلًا للجمهور بفضل توازنه بين المتانة والجمال.



سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 24 نحو 75.900 دينار أردني (107.01 دولار).



سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب اليوم في الأردن عيار 22 نحو 69.500 دينار أردني (98.09 دولار).



سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 21 نحو 66.400 دينار أردني (93.63 دولار).



سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 18 نحو 56.900 دينار أردني (80.26 دولار).



سعر سبائك الذهب في الأردن اليوم

يمكن الحصول على سبائك الذهب بأحجام وأوزان مختلفة في الأردن، وتختلف أسعارها بناءً على حجمها وعيارها، وفيما يلي أسعار السبائك الذهبية بعيار 24 في الأردن اليوم:



-سبيكة الذهب 5 جرامات: يبلغ سعرها حاليًا 379.41 دينار أردني (535.13 دولار).

-سبيكة الذهب 10 جرامات: يبلغ سعرها حاليًا 758.82 دينار أردني (1,070.26 دولار).

-سبيكة الذهب 20 جرام: يبلغ سعرها حاليًا 1,517.63 دينار أردني (2,140.52 دولار).

-سبيكة الذهب 50 جرام: يبلغ سعرها حاليًا 3,794.09 دينار أردني (3,019.06 دولار).

-سبيكة الذهب 100 جرام: يبلغ سعرها حاليًا 7,588.17 دينار أردني (10,702.63 دولار).

-سبيكة الذهب 1/2 كيلو جرام: يبلغ سعرها حاليًا 37,940.86 دينار أردني (53,513.20 دولار).

-سبيكة الذهب 1 كيلوجرام: يبلغ سعرها حاليًا 75,881.72 دينار أردني (107,026.40 دولار).

جدير بالذكر يتم تحديد سعر الذهب في الأردن بناءً على عدة عوامل بما في ذلك أسعار الذهب العالمية والظروف الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية.



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