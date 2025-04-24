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حوادث

طعنة الغدر، القبض على شاب قتل صديقه في حدائق حلوان

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب قتل صديقه أثناء التشاجر معا بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة حدائق حلوان.

مقتل شاب بحدائق حلوان 
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما وسط بركة من الدماء بمنطقة حدائق حلوان، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب إثر إصابته بطعنة في جسده وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين نشوب مشادة كلامية بين صديقين بسبب خلافات مالية بينهما فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن صديقه وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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