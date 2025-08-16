أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت بالتعاملات المسائية

ننشر أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم السبت داخل المملكة العربية السعودية.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

402 ريالات للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

351 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

301 ريالات للبيع

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

استقرت أسعار الذهب عند التسوية، امس الجمعة 15 أغسطس، لكنها تكبدت خسارة أسبوعية بعدما أدت بيانات التضخم المرتفعة إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة، في حين تحول تركيز السوق إلى المحادثات المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 3336.66 دولار للأونصة. وانخفض المعدن الأصفر 1.8% خلال الأسبوع.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند مستوى 3382.6 دولار.

وعن المعادن الأخرى، زادت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 37.89 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1351.78 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1140.69 دولار.

