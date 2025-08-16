بلد بتاعة مهرجانات صحيح!

الفن وسنينه

الأصل والهدف من إقامة المهرجانات الفنية هو عمل تظاهرة واحتفالية كبيرة، يجتمع فيها كوكبة من المبدعين وصناع الفن بمختلف أنواعه، لعرض أحدث إنتاجاتهم والتباري فيما بينهم، ليفوز من يفوز وهذا ليس المهم، فالفائز الحقيقي هو الجمهور في النهاية..

الذي يتابع بشغف هذه الإبداعات ويستمتع بها خاصةً عندما تكون الجهات المنظمة لها ذات حيثية ومصداقية، وتهدف إلى الارتقاء بالمضمون المقدم ولا تكون جهات ورقية لا أصل أو أساس لها، هاجسها الوحيد الكسب المادي والشو الإعلامي وأهداف أخرى بعيدة كل البعد عن الفن ورسالته الحقيقية في المجتمع!

ثلة من المنتفعين

وللأسف شهدت الساحة الفنية في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة ازديادا مطردا في عدد المهرجانات بشكل لم يسبق له مثيل، ولا يوجد له مبرر فني في الغالب ولا تقوم عليه جهات متخصصة، بل إن هناك بعض المهرجانات إذا صح وصفها بهذه الصفة أساسا تتعارض مع بعضها البعض من حيث الهدف والمسمى والمكان والموعد أيضًا.

يتكالب عليها ثلة من الهواة والمنتفعين، وهو ما جعل الكثيرين يطلقون على هذه النوعية مهرجانات السبوبة، ودفعهم إلى مطالبة وزارة الثقافة بضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء الصادر عام 2018 بإشراف الوزارة بشكل فعلي على المهرجانات الفنية..

وعمل تقييم ومراجعة لها بشكل دوري منتظم للوقوف على أهدافها وأنشطتها ومصادر تمويلها وأوجه صرفها، من خلال اللجنة العليا الدائمة للمهرجانات برئاسة وزير الثقافة وعضوية ممثلين عن 8 وزارات، خاصةً وأن مهرجانات السبوبة تلك تسيء إلى سمعة مصر وفنها وفنانيها.

50 مهرجانًا والحقيقي منها 5

أكثر من 50 مهرجانا فنيًا يتم تنظيمهم على أرض المحروسة في مختلف فروع الفن، تستحوذ السينما على أكثر من نصفهم، ولكن إذا نظرنا فعليا إلى المهرجانات السينمائية التي تحظى بالاحترام والتاريخ والمصداقية، فإنها لن تزيد على بضعة مهرجانات قليلة جدا قد لا تتعدى أصابع اليد الواحدة.

أولها وليس أقدمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وهو المهرجان ذو الصفة الدولية الوحيد في الشرق الأوسط المعترف به من الاتحاد الدولي لجمعيات المنتجين، أسسه الراحل الكبير كمال الملاخ رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما عام 1976، وحقق نجاحات رائعة بلغت ذروتها في عهد رئيسه التاريخي الكاتب القدير سعد الدين وهبة رحمه الله..

ولكن بعد وفاته عام 1997 تراجع المهرجان كثيرا ولم يعد يمتلك الزخم ونفس المكانة الرفيعة، وصار يعاني بشدة من توفير مصادر تمويله ما أثر على مستوى ضيوفه من النجوم العالميين وعزف أغلب النجوم المصريين عن حضوره.

مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، هو مهرجان عريق أيضًا شهد في السنوات الأخيرة منذ أحداث يناير 2011، تراجعا شديدا في الاهتمام به ودعمه وتمويله مثل مهرجان القاهرة ولكن بدرجة أكبر وأعمق، أسسه أيضًا كمال الملاخ عام 1979 وتقوم بتنظيمه جمعية كتاب ونقاد السينما..

مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما وهو أقدم مهرجان سينمائي في الشرق الأوسط بدأ عام 1952، وهو من أكثر المهرجانات احتراما كونه له شروط أخلاقية في اختيار الأفلام المشاركة فيه.

مهرجان الجونة السينمائي وهو من المهرجانات حديثة العهد ولكنه منذ انطلاقه عام 2017 أوجد لنفسه مكانا بارزا بين المهرجانات وعلى الساحة السينمائية، ونجح في جذب العديد من نجوم السينما العالمية، وها هو يستعد لدورته الثامنة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر المقبل.

مهرجان جمعية الفيلم وهو الثاني من حيث القدم بعد مهرجان المركز الكاثوليكي، بدأ عام 1975.

مهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية والقصيرة وأقيمت دورته رقم 26 في فبراير الماضي.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وهو من المهرجانات الحديثة نوعًا ما لتخصصها في سينما غير معلومة لدى أغلبنا.

لا ضوابط وتخبط

ولأن ليس هناك ضوابط أو إشراف ومتابعة وتقييم حقيقي من الجهات الرسمية بالدولة المعنية بالمهرجانات، كان من الطبيعي أن تحدث حالة من التخبط والازدواجية واللخبطة في إقامة المهرجانات، ومن ثم وجدنا مهرجانات تأخذ نفس الاسم والهدف، مثل مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة رغم أن هناك مهرجانا يسبقه بعشر سنوات كاملة هو مهرجان القاهرة الدولي لسينما المرأة.

مهرجان بورسعيد للفيلم العربي الذي أقيمت دورته الأولى عام 2016، مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم الذي كان من المفترض انطلاقه منذ عامين، مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي المقرر تدشينه في الفترة من 18- 22 من الشهر المقبل بعد أن تأجل من العام المنصرم. مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية ومهرجان القاهرة للسينما الفرانكوفونية.

بالإضافة إلى هذه المهرجانات هناك مجموعة أخرى ينطبق عليها بشكل أكثر وضوحا لقب مهرجانات السبوبة وهي التي تنظمها بعض المجلات والصحف والمواقع الإلكترونية والدكاكين الصحفية التي ليس لها أي انتشار أو تواجد إعلامي أو شعبي فعلي، أو التي يقيمها أناس وأشخاص بعيدون تماما عن الفن والإعلام!

ولكنهم نجحوا بالفهلوة وبطرق أخرى بعضها غير مشروع في خداع الفنانين وإيهامهم بأهمية هذه المهرجانات وقيمة ومكانة جوائزها، فحققوا للأسف تواجدًا واضحا وجذبوا العديد من الرعاة والمعلنين، فجنوا أرباحًا طائلة من هذه السبوبة المسماة مهرجانات فنية.

وقفة حاسمة

لكل ما تقدم أطالب بوقف حاسمة من وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء بشأن ضبط فوضى المهرجانات، وهو القرار الذي لم يفعل حتى الآن لأسباب غير معلومة أو واضحة! فكفانا إساءة لسمعة مصر ولفنها ولفنانيها.

نعم المهرجانات مهمة لصناعة الفن وللفنانين ولكنها بهذه الطريقة تعد ضارة جدا وغير مستحبة، ثم ما جدوى كل هذا العدد الضخم من المهرجانات الذي يتزايد عام بعد عام والتي لا فائدة من إقامة أغلبها ونحن في هذه الظروف الصعبة جدا على كافة المستويات خاصةً الاقتصادية منها؟!

ومن ثم تصبح هذه المهرجانات مجرد فشخرة كدابة وسبوبة مجزية لحفنة من المنتفعين الذين لا علاقة لهم بالفن من قريب أو من بعيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بلد بتاعة مهرجانات صحيح!

