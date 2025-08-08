طقم الجاف يبدأ من 9 جنيهات، أسعار الأقلام استعدادًا لعودة المدارس

أسعار الأقلام مع قرب العام الدراسي الجديد، مع إعلان موعد العام الدراسي الجديد، يستعد أولياء الأمور لشراء مستلزمات عودة المدارس، التي من ضمنها الأدوات الكتابية، وهي تعد قسمًا كبيرًا ومختلفًا حسب المرحلة التعليمية للطلاب.

أسعار الأقلام بالتزامن مع قرب العام الدراسي الجديد

ونستعرض أسعار الأقلام بالتزامن مع قرب العام الدراسي الجديد، وتشمل سعر الأقلام الجاف والرصاص والتحديد، إضافة إلى سعر أقلام السن وعلب السنون؛ في السطور الأتية:

سعر أقلام التحديد

البداية مع أسعار أقلام التحديد، وجاءت كالأتي:

بلغ سعر قلم تحديد إيزي لاين ثري إيه عبوة مكونة من 4 ألوان نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر قلم تحديد قابل للمسح ماجيك كولورز أم أن جي 6 ألوان نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر قلم تحديد ديلي 4 ألوان نحو 92 جنيهًا.

بلغ سعر قلم تحديد ستدلر عبوة تحتوي على قلمين نحو 77 جنيهًا.

سعر أقلام السن وعلبها

أما أسعار أقلام السن، فجاءت كالأتي:

بلغ سعر علبة سنون ديلي 2 مل نحو 19 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سنون أم أند جي أتش بي 0.5 مل 12 سنًا قطعتين نحو 25 جنيهًا.

بلغ سعر قلم سن فاينلاينر روتو 0.4 مل عبوة مكونة من قلمين أزرق وأسود نحو 28 جنيهًا.

بلغ سعر قلم سنون ديلي 0.7 مل نحو 34 جنيهًا.

أسعار الأقلام الجاف

وفيما يخص أسعار أقلام الجاف، فهي كالأتي:

بلغ سعر قلم جاف قابل للسحب أم أند جي 0.7 مل 4 ألوان نحو 37 جنيهًا.

بلغ سعر قلم جاف تري تاتش روتو أزرق عبوة تحتوي على قلمين نحو 13 جنيهًا.

بلغ سعر قلم جاف فيوجين روتو أزرق عبوة تحتوي على قلمين نحو 12 جنيهًا.

بلغ سعر قلم جاف فورما ميد بريما 1 مل أزرق عبوة تحتوي على 5 أقلام نحو 24 جنيهًا.

بلغ سعر قلم جاف بتربول روتو أرزق وأحمر عبوة تحتوي على قلمين نحو 14 جنيهًا.

بلغ سعر قلم جاف رابيد فلو روتو 0.7 مل أزرق عبوة تحتوي على قلمين نحو 14 جنيهًا.

سعر أقلام الجاف

بلغ سعر قلم جاف جي بلس روتو أزرق عبوة تحتوي على قلمين نحو 12 جنيهًا.

بلغ سعر قلم جاف ريسر روتو أزرق عبوة تحتوي على قلمين نحو 9 جنيهات.

بلغ سعر قلم جاف فرنساوي رينولدز عبوة تحتوي على 10 أقلام نحو 40 جنيهًا.

بلغ سعر قلم جاف فرنساوي رينولدز عبوة تحتوي على 6 أقلام نحو 24 جنيهًا.

أسعار الأقلام الرصاص

وعن أسعار أقلام الرصاص؛ فهي كالأتي:

بلغ سعر قلم رصاص بأستيكة ديلي عبوة مكونة من 12 قطعة نحو 66 جنيهًا.

بلغ سعر قلم رصاص ناتاراج عبورة مكونة من 12 قلمًا نحو 99 جنيهًا.

بلغ سعر قلم رصاص أيرورا أم أند جي عبوة 12 قلمًا نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر قلم رصاص بيك أفيلوشن 4 أقلام نحو 27 جنيهًا.

بلغ سعر قلم رصاص أسود أتش بي بيك ايلوشن 4 أقلام نحو 16 جنيهًا.

بلغ سعر قلم رصاص أسود بأستيكة بيك 4 قطع نحو 20 جنيهًا.

