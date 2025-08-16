تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة شخص أمام مكتب بريد الظاهر.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى سقط من شرفة شقة بالطابق الرابع فى ظروف غامضة.

العثور على جثة أمام مكتب بريد الظاهر

وكان قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص أمام مكتب بريد الظاهر بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص أمام مكتب بريد الظاهر به كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

