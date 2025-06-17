الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على 3 أشخاص بتهمة سرقة مبالغ مالية من داخل شقة بالظاهر

المتهمين
المتهمين

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص لقيامهم بسرقة مبالغ مالية من داخل شقة سكنية بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة الظاهر.

 

سرقة شقة سكنية بالظاهر 

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الظاهر يفيد بضبط (3 أشخاص) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل مسكن، كائن بدائرة القسم، بأسلوب "المفتاح المصطنع".

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصنع، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة شقة سكنية بالظاهر سرقة شقة سكنية شقة سكنية بالظاهر الظاهر مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة منطقة الظاهر

مواد متعلقة

الإعدام لقاتل طفلة الشرقية والمشدد لشركائه في واقعة سرقة القرط الذهبي

حجز 3 عمال بتهمة سرقة كابلات خاصة بشركة اتصالات في كرداسة

الأكثر قراءة

إيران تبث مقطع فيديو للحظة استهداف مقر الموساد في هرتسليا بصاروخ

1000 جنيه للأماكن الراقية، تعديل جديد في قيمة الإيجار القديم

بالاسم ورقم الجلوس، تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف

إخلاء وحدات الإيجار القديم فورا في هذه الحالات، تعرف عليها

متى يتم إخلاء الوحدات وفقا للتعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم؟

جنرال إيراني: بدأنا استخدام أسلحة جديدة ومتطورة ومفاجأة صادمة لإسرائيل خلال ساعات

إحالة مشروع جديد لتعديل قانون الإيجار القديم إلى اللجان المختصة بالنواب

خدمات

المزيد

طن أرز الشعير الرفيع يسجل 17 ألفا و700 جنيه

سعر القصدير اليوم 2025- 6- 17

تحديث جديد لـ "واتساب" حول الإعلانات، وهذه أبرز وآخر تحديثات التطبيق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم في السوق

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تحريم التبرع بالأعضاء لـ جواز أكل الخيول، أبرز الفتاوى المثيرة للشيخ الشعراوي (فيديو)

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته بوجود مشاكل وصعوبات

آل البيت النبوي في مصر.. جعفر الصادق توفي ودُفن بالمدينة وضريحه لأبنائه وأحفاده

المزيد
الجريدة الرسمية