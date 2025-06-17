القبض على 3 أشخاص بتهمة سرقة مبالغ مالية من داخل شقة بالظاهر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص لقيامهم بسرقة مبالغ مالية من داخل شقة سكنية بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة الظاهر.

سرقة شقة سكنية بالظاهر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الظاهر يفيد بضبط (3 أشخاص) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل مسكن، كائن بدائرة القسم، بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصنع، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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