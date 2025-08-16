العثور على جثة ملقاة أمام مكتب البريد بمنطقة الظاهر

تباشر نيابة الظاهر التحقيق في واقعة العثور على جثة شخص ملقاة أسفل أحد العقارات بمنطقة الظاهر، وأمرت النيابة بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقى قسم شرطة الظاهر، بلاغا يفيد بوقوع حادث سقوط من علو ووجود متوفى أمام مكتب بريد الظاهر، نطاق القسم.

علي الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط شخص من الطابق الرابع، بالعقار محل الواقعة، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بجراحه.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وبيان ثمة وجود شبهة جنائية من عدمه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.