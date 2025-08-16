السبت 16 أغسطس 2025
العثور على جثة ملقاة أمام مكتب البريد بمنطقة الظاهر

إسعاف، فيتو
تباشر نيابة الظاهر التحقيق في واقعة العثور على جثة شخص ملقاة أسفل أحد العقارات بمنطقة الظاهر، وأمرت النيابة بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها. 

تلقى قسم شرطة الظاهر، بلاغا يفيد بوقوع حادث سقوط من علو ووجود متوفى أمام مكتب بريد الظاهر، نطاق القسم.

علي الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط شخص من الطابق الرابع، بالعقار محل الواقعة، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بجراحه.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وبيان ثمة وجود شبهة جنائية من عدمه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

