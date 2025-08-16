ترامب: المحادثات مع بوتين مثمرة للغاية والاجتماع المقبل سيكون بموسكو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه قد يزور العاصمة الروسية موسكو لعقد اللقاء المقبل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفًا محادثاته مع بوتين بأنها كانت "مثمرة للغاية".



وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي، ردًّا على سؤال حول إمكانية عقد الاجتماع القادم في موسكو: "في المرة القادمة في موسكو؟ اقتراح مثير للاهتمام. ربما يكون الأمر كذلك، سنرى".

كما أكد الرئيس الأمريكي أنه يتطلع إلى عقد مزيد من اللقاءات المثمرة بين الولايات المتحدة وروسيا.

وتابع خلال مؤتمر صحفي: "كانت لدينا على مدى هذه السنوات اجتماعات جيدة ومثمرة... ونأمل أن يستمر الأمر كذلك في المستقبل".



من جانبه، قال الرئيس الروسي إن اللقاء الشخصي بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة كان أمرًا "قد نضج فعليًا"، مشيرًا إلى أنه "كان من الواضح أنه عاجلًا أو آجلًا لا بد من تصحيح الوضع والانتقال من المواجهة إلى الحوار، ومع الإعداد الجاد والدقيق، وهو ما تم إنجازه بالفعل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.