فريق "واما" يشعل حفل "رأس الحكمة" بحضور نجوم الفن ويحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور)

بملابس كاجوال صيفية، أشعل فريق واما حفله الغنائي الضخم مساء الجمعة برأس الحكمة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير والآلاف من مختلف الجنسيات العربية.

حضر محمد نور وأحمد فهمي وأحمد الشامي يرتدون ملابس كاجوال صيفية، وكان في استقبالهم منظم الحفل المنتج ياسر الحريري، وكان ضمن الحضور بمنطقة الـ vip النجمتان مي سليم وميس حمدان.

وصعد الثلاثي على خشبة المسرح وسط أجواء لايف عالمية على مسرح ضخم وإضاءة مبهرة وسط هتافات ترحيب حافل.

وقدم الفريق عددًا كبيرًا من أغانيهم المميزة التي تألقوا بها طوال مشوارهم الفني، وقدموا للمرة الأولى أغنيتهم الأخيرة "يا قلبي" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كما حرص فريق واما على الاحتفال بعيد ميلاد النجم تامر حسني بأغنية "هابي بيرس داي".

