بوتين: روسيا لديها مصلحة حقيقية في إنهاء الصراع الأوكراني وعلى العواصم الأوروبية ألا تخلق العراقيل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إن موسكو تتوقع من العواصم الأوروبية ألا تخلق العراقيل أو تحاول تعطيل التقدم الناشئ.

وأضاف، أن روسيا لديها مصلحة حقيقية في إنهاء الصراع الأوكراني، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي في أوكرانيا مأساة وألم كبير بالنسبة إلى روسيا.

