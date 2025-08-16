هل تسقط النفقة بوفاة أحد الزوجين؟ القانون يجيب

النفقة هي واجب الزوج في الإنفاق على زوجته، وتشمل: الطعام، الملبس، الإقامة، وكل ما يلزم لتعيش الزوجة عيشة كريمة ولائقة.

دعوى النفقة

ودعوى النفقة يجب أن تكون متلازمة مع دعوى الأساس، أي دعوى الهجر أو البطلان أو الفسخ، وتحكم بها المحاكم الروحية من تاريخ إقامة الدعوى أو ما قبل ذلك بستة أشهر على الأكثر.

النفقة دين على الزوج

وجاء في قانون الأحوال الشخصية، أن النفقة الزوجية تعد ديْنًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، إضافة إلى أنها لا تسقط إلا في حالتين؛ هما: الأداء أي أن يقدم الزوج النفقة الصادر بها حكمًا لصالح الزوجة، أو الإبراء أي تنازل الزوجة عنها وتبرئ زوجها منها.

النفقة لا تسقط بموت أحد الزوجين

وأوضح القانون أن النفقة الزوجية لا تسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد النفقة من تركته، وإذا ماتت الزوجة كان متجمد النفقة تركة عنها تورث.

أجاب الخبير القانوني المستشار عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة في النقاط التالية عن سؤال هل تسقط النفقة الزوجية بالتقادم؟



حق الزوجة في النفقة حال مرضها

وقال البنا: النفقة الزوجية تستحقها الزوجة طبقًا لقانون الأحوال الشخصية عند امتناع الزوج عن الإنفاق عليها وهي على ذمته، كما تستحقها عن مدة العدة في حالة الطلاق، وتكون النفقة المستحقة هي مدة العدة، إضافة إلى أن الزوجة لها حق في النفقة الزوجية في حالة مرضها.

وعن الإجابة عن سؤال: هل النفقة الزوجية تسقط بالتقادم؟

النفقة الزوجية لا تسقط بموت الزوج

المنع من السفر

وأشار إلى أنه طبقًا لقانون الأحوال الشخصية، تستطيع الزوجة أن تمنع زوجها أو طليقها من السفر في حالة عدم سداد مديونية عليه، وتتمثل هذه المديونية في متجمد نفقة الصغار.



المستندات المطلوبة

وأكد البنا أن هذا الأمر لا يحتاج إلى مستندات سوى الصيغة التنفيذية للحكم بالحبس بعدم سداد المدعى عليه نفقة صغيرة، وإذا لم يحضر الطرف الثانى يصدر الأمر في غيبته بمنعه من السفر.

