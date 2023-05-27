هل تسقط النفقة الزوجية بالتقادم؟ خبير قانوني يوضح

أجاب الخبير القانوني المستشار عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة في النقاط التالية عن سؤال هل تسقط النفقة الزوجية بالتقادم؟



وقال البنا: النفقة الزوجية تستحقها الزوجة طبقًا لقانون الأحوال الشخصية عند امتناع الزوج عن الإنفاق عليها وهي على ذمته، كما تستحقها عن مدة العدة في حالة الطلاق، وتكون النفقة المستحقة هي مدة العدة، إضافة إلى أن الزوجة لها حق في النفقة الزوجية في حالة مرضها.

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وعن الإجابة عن سؤال هل النفقة الزوجية تسقط بالتقادم؟

قال عبد الصادق البنا إنه جاء في قانون الأحوال الشخصية أن النفقة الزوجية تعد دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، إضافة إلى إنها لا تسقط النفقة الزوجية إلا في حالتين هي الأداء أي أن يقدم الزوج النفقة الصادر بها حكما لصالح الزوجه، أو الإبراء أي تنازل الزوجة عنها وتبرئ زوجها منها.



النفقة الزوجية لاتسقط بموت الزوج

وأوضح البنا أن النفقة الزوجية لا تسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد النفقة من تركته، وإذا ماتت الزوجة كان متجمد النفقة تركه عنها تورث.



وأشار البنا أنه طبقا لقانون الأحوال الشخصية، تستطيع الزوجة أن تمنع زوجها أو طليقها من السفر في حالة عدم سداد مديونية عليه، وتتمثل هذه المديونية في متجمد نفقة الصغار، ولكن هذا المنع يكون له عدة إجراءات.



هو إقامة المدعية دعوى الدفع يا الحبس بمتجمد النفقة، وبعد صدور حكم بحبس المدعى عليه تقوم بالإجراء الثانى، هو استصدار أمر بمنعه من السفر لعدم سداده أي دين من ديون النفقة المقضى بها إضافة إلى الحكم الصادر بحبسه.



كما نصت المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محكمة الأسرة في فقرتها الثالثة على تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، كما تختص بإصدار أمر على عريضة في المسائل المنصوص عليها بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 (المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن)



وأكد البنا أن هذا الأمر لا يحتاج إلى مستندات سوى الصيغة التنفيذية للحكم بالحبس بعدم سداد المدعى عليه نفقة صغيرة وإذا لم يحضر الطرف الثانى يصدر الأمر في غيبته بمنعه من السفر



وقال البنا: حقوق المرأة المطلقة في قانون الأسرة هي:

مؤخر الصداق (المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود).

نفقة المتعة (تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية).

نفقة العدة (تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية).



ويترتب على وجود أطفال الحقوق التالية:

1- تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.

أجر للمطلقة الحاضنة (مقابل حضانتها للصغار).- أجر رضاعة.

3- نفقة للصغار- مصروفات علاج للصغار.

4- مصروفات تعليم للصغار.- مصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار.



قواعد حضانة الصغار

1. بالنسبة للحضانة يحق للزوج عند بلوغ الأطفال 15 سنة أن يطلب من المحكمة تخيرهم بين البقاء مع الأم أو الانتقال لحضانة الأب.



2.فى حالة زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أم الأم، فإن لم توجد تنتقل إلى أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب.



3.ويحق للزوجة الحاضنة الحصول على أجر رضاعة وبعد انتهاء سن الرضاعة يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد.



4.يبقى حق الأطفال فى الإقامة فى مسكن الزوجية حتى انتهاء الحضانة، وبالتالى يبقى حق الحاضنة فى البقاء فى المسكن سواء كانت الأم أو أم الأم.



5.ويحق للزوجة الحاضنة للأطفال رفع دعوى أجر مسكن ودعوى نفقة للأطفال ودعوى مصروفات علاج ومصروفات تعليم، كما يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد، وفى حالة زواج الأم الحاضنة تنتقل الحضانة إلى الجدة أم الأم



6.يحق للأم استخراج جواز سفر لأولادها واصطحابهم فى سفرها دون الحاجة إلى أى مستند يفيد موافقة الأب.