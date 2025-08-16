أول تعليق من ريبيرو بعد فوز الأهلي أمام فاركو بالدوري

أبدى الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وقال ريبيرو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أهنئ اللاعبين والجماهير على هذا الانتصار المستحق، والأهم من النتيجة هو الطريقة التي لعبنا بها، حيث سيطرنا بشكل كامل على وسط الملعب، ونجحنا في تسجيل هدفين بالشوط الأول"، مشيرا إلى أن الفريق دخل اللقاء بحافز كبير لتحقيق أول انتصار في المسابقة بعد تعثر الجولة الأولى.

وأوضح ريبيرو أنه طالب لاعبيه بين الشوطين بعدم الاطمئنان للنتيجة، لكن بعد تسجيل الهدف الثالث تراجع اداء الفريق، وهو ما لم يكن يرغب فيه الجهاز الفني.

وعن خطأ مصطفى شوبير، شدد ريبيرو على أنه لا يقيم اللاعبين بشكل فردي بعد المباريات، مؤكدًا: "أمتلك ثلاثة حراس على مستوى عالٍ وأعتبر نفسي محظوظا بهم، لكن مركز الحراسة يحتاج إلى وجود لاعب واحد فقط داخل الملعب".

و قال ريبيرو: “لدينا مجموعة من اللاعبين أصحاب مستويات عالية وموهبة كبيرة قادرة على الضغط وصناعة الفارق، بالإضافة إلى خطة واضحة نعمل عليها بشكل متواصل، ونحن نسير في الطريق الصحيح نحو المنافسة”.

مباراة الأهلي وفاركو

وحقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على ضيفه فاركو برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي، بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الأهلي: أحمد زيزو هدفين ومحمد شريف وجراديشار، بينما سجل محمد فخري هدف فاركو.

وتعرض محمد هاني لاعب الأهلي للطرد في الدقيقة 90 بعد حصوله على إنذارين.

تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو

حراسة المرمي: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أشرف داري، ياسين مرعى، محمد هاني، كريم فؤاد.

خط الوسط: آليو ديانج، محمد علي بن رمضان، أشرف بن شرقي، أحمد زيزو، محمود تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام فاركو كل من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شكري وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل فاركو أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: بابا کار - معاذ أحمد - محمد حسين.

خط الوسط: أحمد البحراوي - جابر كامل - محمد فخري - أحمد شعبان - محمد عز.

خط الهجوم: محمود فرحات - كريم الطيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.