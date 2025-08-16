إقبال على حفل وسط البلد بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)

شهد حفل فريق وسط البلد بختام الليلة الأولى من مهرجان قلعة صلاح الدين الأيوبي الدولي للموسيقى والغناء بدورته الـ 33، إقبالًا جماهيريًّا من عشاق الفرقة ومعجبيها.

ويأتي ذلك بعد افتتاح فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد بحفل تراثي رائع بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بدورته الـ 33، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، والمقام بالتعاون بين وزارتى الثقافة والسياحة والآثار وذلك على مسرح المحكي.

حيث قدم الحفل نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا أميرة أحمد، حسام حسني، أشرف وليد، وتضمن فصلًا غنائيًّا ضم نخبة من المؤلفات الشهيرة منها بتونس بيك، التوبة، قال جاني بعد يومين، عاشقة وغلبانة وغيرها، ثم يتغنى فريق وسط البلد بمختارات من أعماله الخاصة منها شمس النهار، أنتيكا، كراكيب، آه يا لالالي، مجنون، هيلا هوب، روبابيكيا وغيرها.

وزير الثقافة يكرم 12 شخصية أثرت المشهد الفني المصري والعربي

كرم وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو خلال افتتاح الدورة الـ 33 من مهرجان قلعة صلاح 12 من من أثرت المشهد الفنى المصرى والعربى إلى جانب أسماء ساهمت فى نجاح الدورات السابقة وهم: الموسيقار هانى شنودة، عازف العود حسين صابر، عازف الإيقاع محسن الصواف، النجم إيهاب توفيق، المهندس ياسر البهواشى رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، محمود عرفات مدير معهد الموسيقى العربية السابق، ضياء الدين قنديل مدير إدارة الخزينة والمدير التنفيذى لصندوق التكافل، المهندس سامر ماضى القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لنظم التطبيقات والدعم الفني والمشرف الفني على أستوديو المونتاج، خالد العايدي بإدارة الصوت التجهيزات الفنية، حسني عبد المطلب مشرف كهرباء بالإدارة العامة للصيانة، وأسماء الراحلين محمد حسني مدير عام الإعلام الأسبق والمهندس أحمد على بكر مهندس ديكور بالإدارة المركزية للخدمات الفنية.

وجاء ذلك عقب عرض بانورامي ضوئي يصاحبه مؤثرات صوتية تتناول رموز الغناء المصري من تصميم المهندس عبد المنعم المصرى وموسيقى وجدي الفوي الغناء المصري من تصميم المهندس عبد المنعم المصري وموسيقى وجدي الفوي.

هاني شنودة: تكريمي من الأوبرا في آخر عمري له دلالة كبيرة

وقال الموسيقار هاني شنودة قبل تكريمه بمهرجان القلعة بدورته الـ 33، إن هذا اليوم مميز للغاية في حياته، موضحًا: "لما الأوبرا تكرمني كأنه تكريم من الشعب المصري كله".

وأضاف الموسيقار: "وأنا فخور إني بنتمي لهذا الشعب وهذا البلد، وأشكر كل من ساهم في حصولي على هذا التكريم".

وتابع: “تكريمي في آخر عمري له دلالة كبيرة، حين تجمع الأوبرا ووزارة الثقافة والشعب المصري عليَّ، فهذا إن دل يدل على التقدير والاحترام الكبير لمشواري الفني”.

