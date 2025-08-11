وزارة التربية والتعليم تعلن عن أكبر عملية تطوير مناهج فى تاريخ مصر دون تحميل الدولة أى أعباء مالية

فى خطوة غير مسبوقة، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف، عن تنفيذ أكبر عملية تطوير شاملة للمناهج الدراسية في تاريخ مصر الحديث، دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية، في إنجاز يعكس التزام الوزارة بتقديم تعليم عالي الجودة ومواكب للعصر، ضمن رؤية واضحة لبناء الإنسان المصري وتعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الوزير محمد عبد اللطيف الطموحة، وجهود الوزارة المستمرة لتطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة وخطة الدولة نحو الارتقاء بمستوى التعليم ومخرجاته.

إنجازات الوزارة بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف تترجم التزامها الفعلي بتعليم عصري يليق بمستقبل الجمهورية الجديدة

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن المناهج المطوّرة باتت متاحة للجميع، بما في ذلك المعلمون والطلاب وأولياء الأمور، وذلك دعمًا لمبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية، وتشمل المناهج المطورة المواد التالية: {اللغة العربية: من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي، لتربية الدينية (الإسلامية والمسيحية): من الصف الأول الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، الدراسات الاجتماعية: الصفوف الرابع، والخامس، والسادس الابتدائي، والثاني الإعدادي. اللغة الإنجليزية: من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، العلوم: الصف الثاني الإعدادي، الرياضيات: الصف الثاني الإعدادي، وقد أتاحت الوزارة جميع الكتب المطورة عبر منصتها الرسمية.



الوزارة توفر كتب تقييمات مطبوعة ضمن خطة تطوير شاملة تخفيفا للأعباء عن أولياء الأمور

وفي خطوة أخرى تؤكد حرصها على دعم المعلمين وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مفاجأة سارة تمثلت في توفير كتب مطبوعة للتقييمات في جميع المواد الدراسية، وذلك ضمن خطتها الشاملة لتطوير المنظومة التعليمية وتحقيق التكامل بين أدوات التعلم والتقويم، ويأتي هذا الإجراء استجابة لمطالب المعلمين وأولياء الأمور على مدار السنوات الماضية، حيث يُسهم في توحيد أدوات التقييم، وتوفير جهد إعداد الامتحانات للمعلمين، وتقليل العبء المالي والمعنوي على الأسر المصرية، لا سيما في ظل التحديث المستمر للمناهج. وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة ستساعد على تحقيق عدالة التقييم بين جميع الطلاب، وتوفير تجربة تعليمية أكثر استقرارًا ووضوحًا للجميع.



وتقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى بيان رسمى لها بأطيب التمنيات لجميع المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، مؤكدة أن التطوير الحقيقي يبدأ من المحتوى التعليمي الهادف والمستقبلي، الذي يعد حجر الزاوية في بناء جيل قادر على مواكبة تحديات العصر والمساهمة في بناء وطنه، و>كرت الوزارة فى بيان:"سيتم تباعًا مشاركة باقي الكتب الدراسية المطوّرة عبر موقع الوزارة، كما ستشارك الوزارة كتاب مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي، والذي تم تطويره بالتعاون مع الجانب الياباني، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ التعاون بين الدولتين ‎ويولي هذا الكتاب اهتمامًا خاصًا بتنمية المهارات الأساسية وتبسيط المادة العلمية بما يتماشى مع النظام الياباني، وبما يُدرَّس للطلاب في نفس المرحلة باليابان، حيث يعرف النظام التعليمي الياباني بتركيزه على بناء أساس رياضي قوي من خلال تبسيط المحتوى، وهو ما أثبت كفاءته عالميًا، وتفخر الوزارة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في تطوير هذه المناهج، بالتعاون مع مؤسسات وطنية عريقة، وفي هذا الإطار، تتقدم الوزارة بخالص الشكر والتقدير والاعتزاز لمؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية على التعاون الوثيق في تطوير مناهج مادة التربية الدينية (الإسلامية والمسيحية) ومشاركتهما الفعالة في إعداد محتوى تربوي يرتكز على ترسيخ القيم الأخلاقية والانسانية في نفوس أبنائنا الطلاب، وبهذه المناسبة، تؤكد الوزارة أن جميع حقوق الملكية الفكرية لهذه المناهج مملوكة للدولة المصرية، ممثلةً في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني".

وقامت الوزارة بالانتهاء من جميع تدريبات اللغة العربية على المناهج المطورة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي بتقنية الفيديو كونفرانس، وجاري تدريب السادة المعلمين بتقنية الفيديو كونفرانس على المناهج المطورة لمادة الدراسات الاجتماعية، كما ستنظم الوزارة تدريبات اللغة الإنجليزية قريبا، علما بأن جميع المناهج المطورة جاءت بهدف التيسيير على السادة المعلمين والسادة أولياء الأمور وجميع الطلاب، واستماعا لصوت الميدان، كما تطلق الوزارة هذا العام في خطوة هي الأولى من نوعها وتيسييرا على جميع أبنائنا وبناتنا كتبا مطبوعة للتقييمات في جميع المواد الدراسية تخفيفا للأعباء على السادة المعلمين ودون تحميل أي أعباء مالية على السادة أولياء الأمور، وفي إطار نتائج التغذية الراجعة الواردة من الميدان.



لأول مرة.. الكتب المدرسية ملكية خالصة للدولة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع الكتب المدرسية والمحتوى التعليمي الصادر عنها مملوك ملكية فكرية خالصة للدولة، ولا يجوز إعادة طبعها أو استخدامها أو تداولها بأي شكل دون تصريح رسمي من الوزارة، ويأتي هذا التأكيد في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وحماية المحتوى التعليمي من أي استخدام غير قانوني أو تجاري.



المنسي ومبروك وصلاح في المناهج المطورة.. قدوة للأجيال تدرس لطلاب الإعدادي بالعربي

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل المناهج المطورة المقرر تدريسها لطلاب المدارس العام الدراسي القادم 2025 / 2026 حيث يشمل منهج اللغة العربية للصف الأول الإعدادي، على:نص استماع بعنوان مصر هد العلم للدكتور أحمد زويل، ونص قراءة ( أسطورة مصرية... البطل أحمد المنسى، ونص قراءة (رسالة إلى المرأة المصرية ) لـ نعمات أحمد فؤاد ونص قراءة أشياء صنعت مني كاتبا للعقاد ونص قراءة ( بطولات مصرية: محمد صلاح - علي فرج - أحمد الجندي) ويشمل منهج اللغة العربية المطور للصف الثالث الاعدادي على:درس عن الدكتورة سميرة موسى درس إقرأ واستمع عن الأديب يوسف ادريس، بينما شمل منهج اللغة العربية المطور للصف الثاني الاعدادي على:نص استماع (سيدة المقاومة المصرية آمنة دهشان) ونص قراءة من صقور الوطنية محمد مبروك ونص قراءة عندما يصبح العلم رسالة "الخوارزمي" ونص قراءة (القراءة حياة لأحمد أمين).

