"حكماء المسلمين" يشيد بجهود مصر في دعم فلسطين والعمل لوقف العدوان على غزة

أشاد مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالدور التاريخي والمحوري لجمهورية مصر العربية؛ قيادةً وشعبًا، في دعم القضية الفلسطينية، مستنكرًا الدعاية المشككة والاتهامات غير المبررة التي تحاول النيل من دور مصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في فلسطين.

حكماء المسلمين يشيد بجهود مصر في دعم القضية الفلسطينية والعمل من أجل وقف العدوان على قطاع غزة

وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن تقديره لموقف مصر الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الإقليمية والدولية؛ حيث لم تدخر جهدًا في تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والإنساني والإغاثي لأهالي غزة وعموم الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يعكس التزامًا أصيلًا تجاه قضايا الأمة، ويُعد نموذجًا يحتذى في التضامن الأخوي والمسؤولية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، التي تظل في صميم وجدان الأمة العربية والإسلامية.

الجهود والمساعي المصرية المستمرة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية

ويُثمن المجلس عاليًا الجهود والمساعي المصرية المستمرة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتوحيد الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، لافتًا إلى أن مصر كانت -وستظل دائمًا- السند والعون للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما يشيد المجلس بالجهود الدبلوماسية والإغاثية التي تقوم بها وتقدمها الدول العربية لشعب فلسطين ولأهل غزة المقهورين، داعيًا المجتمع الدولي وكافة القوى الفاعلة إلى دعم الجهود المصرية والعربية الهادفة إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويُرسِّخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

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