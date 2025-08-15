الجمعة 15 أغسطس 2025
تشكيل مباراة بتروجت وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

بتروجت، فيتو
بتروجت، فيتو

يستضيف فريق بتروجت نظيره كهرباء الإسماعيلية، في السادسة مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق بتروجت قد تعادل في الجولة الأولى سلبيًا مع الإسماعيلي، في المقابل خسر فريق كهرباء الإسماعيلية، الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز، أمام الجونة بنتيجة 1-0.

تشكيل بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلي

ضم تشكيل بتروجت بقيادة مديره الفني سيد عيد:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد - هادي رياض - بركات حجاج - أحمد عبد الموجود. 

خط الوسط: محمد علي عثمان - بدر موسى - أمادو با - توفيق محمد.

خط الهجوم: أدهم حامد - مصطفى الجمل.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام بتروجت

بينما ضم تشكيل كهرباء الإسماعيلية بقيادة مديره الفني رضا شحاتة:

علي الجابري - محمد مدحت - محمد شيكا - محمد ياسين - عبد الفتاح الشتا - ماجد هاني - علي سليمان - عبد الله مارادونا - مصطفى كشري - سيف الخشاب - عصام الفيومي.

