مهرجان القاهرة الثالث للطفل العربي يختار صلاح جاهين شخصية العام

اختار مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي برئاسة الدكتورة داليا همام، المبدع الكبير صلاح چاهين، شخصية العام، في دورته الثالثة، المقرر انعقادها في نوفمبر القادم، تقديرًا لإسهاماته الخالدة في إثراء وجدان الطفل العربي وإرساء قيم الإبداع والفكر الحر.

مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

وأكدت الدكتورة داليا همام رئيس ومؤسس المهرجان قائلة: اختيار صلاح جاهين جاء انطلاقًا من حرص المهرجان على تكريم المبدعين الذين ساهموا في تشكيل وجدان وثقافة الطفل العربي، فقد قدم جاهين للطفل أعمالًا تمزج بين المتعة والمعرفة، وتحمل قيمًا إنسانية ووطنية راسخة، من خلال أغانيه التي تربّت عليها أجيال فضلًا عن مساهماته في مجلات الأطفال وحكاياته التي نبعت من قلب يعرف عالم الصغار جيدًا.

صلاح جاهين

صلاح چاهين يعد أيقونة للإبداع العربي، وأحد أبرز من أسهموا في تشكيل وجدان الأجيال عبر أعماله المتنوعة التي جمعت بين البساطة والعمق، أبدع جاهين في الشعر والأغنية والمسرح والسينما والفن التشكيلي، لكنه ظل قريبًا من عالم الطفل، حيث قدّم له كلمات صادقة ومبهجة تحمل القيم الإنسانية والوطنية في قالب فني ممتع، من أبرز إبداعاته للأطفال أغاني مسلسل “بوجي وطمطم” التي أحبها الكبار والصغار، وكلمات برنامج “غنوة وحدوتة”، وكان مؤلف أوبريت الليلة الكبيرة أشهر أوبريت للعرائس فى مصر، وكتب مسرحية صحصح لما ينجح، والشاطر حسن.

كما عمل صلاح جاهين رساما للكاريكاتير فى جريدة الأهرام فكان كاريكاتير صلاح جاهين يُتابع بقوة وظل بابًا ثابتًا حتى اليوم متميزًا بخفة الدم المصرية والقدرة على النقد البناء.

