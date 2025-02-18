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ثقافة وفنون

أكاديمية الفنون تشارك فى احتفالية "عمنا صلاح جاهين" بالأوبرا

بوستر الاحتفاء بصلاح
بوستر الاحتفاء بصلاح جاهين، فيتو

 تشارك أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية فى حفل غنائى لفرقة المعهد العالى للموسيقى العربية، وذلك غدا الأربعاء الموافق 19 فبراير بالمسرح الصغير بالأوبرا. 

 

حفل فرقة المعهد العالي للموسيقى العربية 

 وتشدو الفرقة بباقة من اجمل الاغانى اشعار صلاح جاهين بقيادة المايسترو الدكتور مازن دراز  ومنها: بالأحضان  - انا هنا يابن الحلال - بانوا بانوا - حدوتة - بان عليا حبه - يا حمام البر - ليلة امبارح.

الاحتفاء بالشاعر صلاح جاهين 

ويأتي ذلك ضمن الاحتفاء بالشاعر والفنان الكبير صلاح جاهين من خلال سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية تنظمها قطاعات وزارة الثقافة، في إطار حرص وزارة الثقافة على تكريم رموز الإبداع المصري الذين أثروا الحياة الثقافية والفنية.

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