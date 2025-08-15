الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طرح أول بوستر رسمي للموسم الثاني من مسلسل FALLOUT

Fallout، فيتو
Fallout، فيتو

مسلسل Fallout، طرحت منصة شركة آمازون برايم، أول بوستر رسمي للموسم الثاني من مسلسل FALLOUT، المقرر طرح أولي حلقاته رسميا للمشاهدة في ديسمبر المقبل.

وجاء البوستر الجديد لمسلسل FALLOUT، بألوان ترابية، تعبر عن جو الصحراء، حيث تدور الصراعات بين أبطال المسلسل.

Image

والتون جوجينز: الموسم الثاني من مسلسل Fallout سيكون مذهلًا

تحدث الممثل والتون جوجينز، عن الموسم الثاني من مسلسل آمازون الناجح Fallout.

وقال جوجينز، في تصريحات صحفية: "اعتقدت أن الموسم الأول كان استثنائي.. لكن هذا الموسم (الثاني) مذهل".

ونشر بطل مسلسل FALLOUT،"والتون جوجينز"، صورة له من كواليس تصوير الموسم الثاني من مسلسل "FALLOUT"، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وأرفقها بتعليق قائلا: "أشعر بالسعادة للعودة إلى هذا الدور.. أنا أقوم بهذا العمل لأنني أعشق اللعبة".

Image

ماكولي كولكين ينضم لطاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Fallout

كشفت تقارير أن منصة شركة آمازون برايم، وقعت عقدا رسميا مع الممثل ماكولي كولكين للانضمام إلى طاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Fallout.

الجزء الأول من مسلسل Fallout

وأصدرت منصة Prime، بداية عام ٢٠٢٤، مسلسل Fallout، وهي مسلسل مبني على سلسلة الألعاب الشهيرة Fallout،، وحقق المسلسل حقق نجاحًا كبيرا، ووصلت عدد مشاهداته لـ 65 مليون مشاهدة خلال أسبوعين فقط من طرحه على المنصة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

FALLOUT FALLOUT الإيمي Fallout الموسم الثاني مسلسل FALLOUT

مواد متعلقة

والتون جوجينز: الموسم الثاني من مسلسل Fallout سيكون مذهلًا

ماكولي كولكين ينضم لطاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Fallout

الأكثر قراءة

محمد شيكا يسجل أول أهداف كهرباء الإسماعيلية في تاريخه بالدوري الممتاز

ديانج أساسيا، ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي أمام فاركو في الدوري الممتاز

الجمهور يهاجم إدارة برنامج the voice بسبب لجان التحكيم

نجوى فؤاد تستغيث بوزير الثقافة: معنديش بيت تمليك والعلاج غالي مش عايزة أعيش بدار مسنين

أقوى رسائل السيسي عن آخر تطورات أزمة سد النهضة وحرب غزة

القبض على سيدة خطفت طفلا رضيعا من والدته أمام مستشفى الدمرداش

توفي في الحال، طعن شاب بمدخل قرية الراهبين بالغربية

تعرف على أسباب ضعف عضلة القلب ومخاطر الإصابة بها

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الجمعة

كيفية الحفاظ على الحقوق التأمينية للموظف حال الفصل من العمل

البتلو يرتفع 33.5 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

لمستأجري الإيجار القديم، خطوات التقديم للحصول على وحدة بديلة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم شراء وتبادل حلوى المولد النبوي

حبست كلبين في مزرعة بغرض الحراسة وغفلت عنهما ونفقا.. هل عليّ ذنب؟ (فيديو)

ردده في هذا التوقيت، دعاء ساعة الإجابة في يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads