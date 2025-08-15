الجمعة 15 أغسطس 2025
وزير الخارجية الروسي يصل ألاسكا مرتديا قميصا عليه رمز الاتحاد السوفيتي (فيديو)

 تداولت وسائل الإعلام مشاهد وصول وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى قمة ألاسكا يرتدي قميصا عليه رمز الاتحاد السوفيتي СССР.

 وفور دخول لافروف الفندق وسط تجمهر الصحفيين، سأله مراسل: هل تزور ألاسكا لأول مرة؟ فأجاب لافروف: لقد كنت هنا من قبل.

 ووفقا لصحيفة "إيزفستيا" الروسية، اختار لافروف المعروف بحبه لكرة القدم ارتداء هذا القميص الرياضي الذي يحمل شعارا يعود للعهد السوفيتي، في خطوة يرى فيها المراقبون أنها تحمل دلالات سياسية.

ومن المقرر أن يعقد مساء اليوم عند الساعة العاشرة والنصف بتوقيت موسكو لقاء قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في ألاسكا، لبحث سبل تسوية النزاع الأوكراني والعلاقات الثنائية المتضررة.

