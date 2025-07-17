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سعر ومواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A56

هاتف سامسونج،فيتو
هاتف سامسونج،فيتو

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن مواصفات وسعر هاتف سامسونج  Samsung Galaxy A56  الذي يأتي ضمن هواتف الفئة المتوسطة، وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات وسعر هاتف سامسونج الجديد.

مواصفات هاتف سامسونج 

يأتي هاتف سامسونج  بشاشة Super AMOLED بنسبة سطوع  120Hz بشكل الثقب في منتصف الشاشة  بمساحة 6.7 إنش بجودة  FHD+ ومزوده  بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+ مع دعم الـ Always On Display مع ظهر من الزجاج المحمي بطبقة من جوريلا فيكتس بلس وإطار من معدن الالمونيوم.

ويأتي الهاتف مع معالج  Exynos 1580 بتكنولوجيا 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Xclipse 540 مع دعم شبكات الاتصال من الجيل الخامس الـ 5G.

وبالنسبة للكاميرات فالكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 أما الكاميرا الخلفية ثلاثية الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر من سوني IMX906 وهي الكاميرا الأساسية مع دعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع الـ Ultra Wide أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بالتصوير الماكرو بالإضافة لدعمه إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.

ويدعم هاتف سامسونج تصوير الفيديوهات الـ 4K HDR بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ FHD بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية.

البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط  كما يدعم الهاتف خاصية الـ NFC ويأتي مقاوم للماء والغبار بشهادة IP67 حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة.

ويأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 15 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 7 كما يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim كما يدعم الـ E-sim.

سعر هاتف سامسونج 

ويتوفر الهاتف بأكثر من إصدار الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت والإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت ويتوفر الهاتف بالوان  البينك والرمادي الفاتح والأخضر والأسود ويبلغ سعر النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام  22500 جنيه وللنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام  24400 جنيه.

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