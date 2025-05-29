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رياضة

السد القطري يجدد عقد أكرم عفيف ويمنحه راتبًا أعلى من لامين يامال

أكرم عفيف، فيتو
أكرم عفيف، فيتو

قام نادي السد القطري بتجديد عقد نجم فريقه، أكرم عفيف، أفضل لاعب في آسيا عام 2019، دون الكشف عن تفاصيل العقد أو القيمة المالية للصفقة.

وأثار التجديد مع نجم الكرة القطرية الأول والبالغ من العمر 28 عاما، الجدل مع إشارة من السد إلى أن العقد سيكون مدى الحياة.

أكرم عفيف يحصل على راتب أعلى من لامين يامال مع برشلونة

ووفقا لتسريبات نشرها موقع كووورة، فإن العقد الأخير للنجم أكرم عفيف مع السد، والذي ينتهي هذا الصيف، كان اللاعب يحصل على 9 ملايين يورو سنويا.

وما أثار الكثير من التساؤلات، إذا تم التجديد مع اللاعب بنفس قيمة العقد الأخير، مقابل ميزة فتح مدة العقد إلى ما لا نهاية، فإن عفيف سيحصل على راتب أعلى من لامين يامال، نجم برشلونة

وكان برشلونة قد جدد عقد يامال، ورغم عدم الإعلان الرسمي عن راتبه مع النادي الكتالوني، إلا أن التقديرات تشير إلى أنه سيحصل على ما يقارب 8 ملايين يورو صافية سنويا.

كما سيحصل نجم البارسا الشاب على حزمة واسعة من المكافآت المتعلقة بالأداء مثل عدد المباريات، والأهداف، والبطولات الجماعية، والجوائز الفردية مثل الكرة الذهبية.

وربما يصل مجموع تلك الحوافز بدخله السنوي إلى ما بين 15 و20 مليون يورو صافية، ما يجعله من بين الأعلى أجرا في الفريق الأول في برشلونة.

لكن مع الوضع في الاعتبار فارق المستوى والقيمة الفنية بين الدوري القطري ونظيره الإسباني، يصبح أكرم عفيف، أغلى من أهم الصفقات الأوروبية في الملاعب حاليًا.

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