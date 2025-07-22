وزير الطيران المدني يستقبل السفير الفرنسي ويشيد بتنظيم معرض باريس الدولي

استقبل اليوم الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، السفير إريك شوفالييه السفير الفرنسي لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك في أعقاب مشاركة الوزير في فعاليات معرض باريس الدولي للطيران، الذي استضافته العاصمة الفرنسية في يونيو 2025.

وتناول اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في مجال الطيران المدني، وهو ما يأتى في ضوء الروابط التاريخية والاهتمام المشترك بتطوير هذا القطاع الحيوي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

كما تم التطرق إلى آفاق التعاون في مجال الأرصاد الجوية والملاحة الجوية.

وفى هذا السياق، أعرب الدكتور سامح الحفني خلال اللقاء عن تقديره للجهود التي بذلتها الحكومة الفرنسية في تنظيم معرض باريس الدولي للطيران، وما شهده من حضور دولي واسع وترتيبات تنظيمية عالية المستوى، مؤكدًا أن المشاركة المصرية في المعرض شكّلت منصة هامة للإطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في صناعة النقل الجوي، وفتحت آفاقًا جديدة للتعاون مع الشركات الرائدة في هذا المجال.

وأكد وزير الطيران المدني على أهمية البناء على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال المعرض، لاسيما فيما يتعلق بتوسيع التعاون الفني والاستثماري؛ مشيرًا إلى أهمية الاتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي بين الجانبين الـمصرى والفرنسي، وما تُمثله من إطار داعم لتعزيز حركة التشغيل المنتظم وزيادة الربط الجوي فى ضوء تنامى حركة السفر والسياحة خاصة من السوق الفرنسي الى المقاصد السياحية المصرية، بما يسهم في دعم التدفق السياحي وزياده التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح الحفني اهتمام وزارة الطيران المدني بتطوير مجالات التعاون مع الجانب الفرنسي في مجال الأرصاد الجوية،، لاسيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية والإستفادة من التجارب الدولية الرائدة، والعمل على مواكبة أحدث التطورات التقنية في مجالات التنبؤات الجوية.

ومن جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن سعادته بزيارة وزير الطيران المدني إلى فرنسا ومشاركته الفاعلة في معرض باريس إيرشو"لو بورجيه"، مؤكدًا أن اللقاءات التي عُقدت مع مسؤولي الشركات الفرنسية الكُبرى عكست عُمق العلاقات الثنائية بين البلدين وفتحت المجال لتطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد.

وأشاد السفير الفرنسي بالتقدم الملموس الذي يشهده قطاع الطيران المدني المصري خلال السنوات الأخيرة، معربًا عن تطلع فرنسا إلى تعزيز أواصر التعاون الفني والاستثماري مع مصر في هذا المجال، انطلاقا من العلاقات القوية التي تجمع البلدين و الاهتمام المشترك بتطوير صناعة النقل الجوي

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