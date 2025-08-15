سفير إسرائيلي سابق: مكانتنا الدولية في وضع حرج

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن سفير إسرائيلي سابق قوله: “مكانتنا الدولية في وضع حرج، والهجمات على شرعيتنا وحكومتنا غير مسبوقة.أصدقاؤنا يرسلون إلينا إشارات سلبية للغاية”.

وأضاف السفير الإسرائيلي في حديثه لصحيفة فايننشال تايمز: “الإسرائيليون يدركون أن العزلة الآن أعمق وأوسع وأخطر من أي وقت مضى، وأغلبية الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب يجب أن تنتهي”.

وأظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية أن 69% من الإسرائيليين يخشون أن استمرار الحرب بغزة قد يؤدي إلى تآكل التماسك الاجتماعي بإسرائيل.

ووفقا للاستطلاع فإن 66% من الإسرائيليين يخشون أن استمرار الحرب في غزة سيتسبب في تضرر وضعهم الاقتصادي.

وكشف الاستطلاع أن 63% من الإسرائيليين يخشون من تهديدات أمنية قد تطالهم داخل إسرائيل أو خارجها مع بقاء الحرب.

