الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سفير إسرائيلي سابق: مكانتنا الدولية في وضع حرج

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن سفير إسرائيلي سابق قوله: “مكانتنا الدولية في وضع حرج، والهجمات على شرعيتنا وحكومتنا غير مسبوقة.أصدقاؤنا يرسلون إلينا إشارات سلبية للغاية”.

سفير إسرائيلي سابق: مكانتنا الدولية في وضع حرج

 وأضاف السفير الإسرائيلي في حديثه لصحيفة فايننشال تايمز: “الإسرائيليون يدركون أن العزلة الآن أعمق وأوسع وأخطر من أي وقت مضى، وأغلبية الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب يجب أن تنتهي”.

txt

فتح تحمل إسرائيل مسؤولية حياة مروان البرغوثي

 وأظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية أن 69% من الإسرائيليين يخشون أن استمرار الحرب بغزة قد يؤدي إلى تآكل التماسك الاجتماعي بإسرائيل. 

 

ووفقا للاستطلاع فإن 66% من الإسرائيليين يخشون أن استمرار الحرب في غزة سيتسبب في تضرر وضعهم الاقتصادي. 

وكشف الاستطلاع أن 63% من الإسرائيليين يخشون من تهديدات أمنية قد تطالهم داخل إسرائيل أو خارجها مع بقاء الحرب. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل غزة جيش الاحتلال

مواد متعلقة

تبدأ بالمناورات، قوات الاحتلال تتلقى رسائل الاستعداد لعملية في غزة

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

وداع "قاسٍ" للموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض في أسعار البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

أخبار مصر: تصريح مقلق عن صحة أنغام، زيارة وشيكة لترامب إلى إسرائيل وفصائل فلسطينية تستنجد بمصر، ارتفاع كبير في أسعار الزيت

توقعات بسقوط أمطار رعدية على هذه المناطق اليوم

انخفاض البيضاء واشتعال البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025

موعد مباراة ليفربول وبورنموث بالدوري الإنجليزي

هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في الزوايا؟ الإفتاء ترد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

نشرة حوادث الأسبوع.. بدأت بسارة خليفة وياسمين اللي طلعت راجل.. وانتهت بمطاردة فتيات طريق الواحات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في الزوايا؟ الإفتاء ترد

تفسير رؤية الفيضان في المنام وعلاقتها وبالتخلص من الضيق والكروب

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح مظاهر تمهيد الله الحياة للإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads