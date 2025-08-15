البيت الأبيض يصدر بيانًا عن جدول أعمال قمة ترامب وبوتين في ألاسكا

قمة ترامب وبوتين، أصدر البيت الأبيض اليوم الجمعة جدول زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ألاسكا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا للبيان، سيغادر ترامب البيت الأبيض متوجها إلى أنكوريج الساعة 06:45 صباحًا (13:45 بتوقيت موسكو).

وأضاف البيان: "الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت ألاسكا (22:00 بتوقيت موسكو)، سيشارك ترامب في أنكوريج ببرنامج (لقاء) ثنائي مع الرئيس الروسي".

ومن المقرر أن يغادر ترامب أنكوريج الساعة 21:45 (04:45 بتوقيت موسكو).

وفي وقت سابق من اليوم أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن اللقاء سيبدأ يوم الجمعة الساعة 10:30 مساء بتوقيت موسكو باجتماع ثنائي بحضور مترجمين.

وأضاف أنه عقب الاجتماع، سيعقد بوتين وترامب مؤتمرا صحفيا مشتركا لوسائل الإعلام.

وأشار إلى رمزية مكان انعقاد قمة الزعيمين قرب الضريح التذكاري للطيارين السوفيت الذين سقطوا إلى جانب نظرائهم الأمريكان في الحرب العالمية الثانية التي أحيت روسيا ذكرى النصر فيها في مايو الماضي.

ولفت أوشاكوف إلى أن الموضوع الرئيسي للقاء الرئيسين تسوية الأزمة الأوكرانية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

وقال: "التعاون بين روسيا والولايات المتحدة يحظى بطاقات هائلة غير مستغلة بعد".

وأشار إلى أن الوفد الروسي سيضم مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف.

ورجح أوشاكوف في ختام حديثه أن يعقد اللقاء التالي بين بوتين وترامب في روسيا.

