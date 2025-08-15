الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

لافروف والسفير الروسي لدى واشنطن يصلان إلى ألاسكا للمشاركة في القمة الروسية الأمريكية

لافروف، فيتو
لافروف، فيتو

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف برفقة سفير روسيا في واشنطن ألكسندر دارتشييف إلى ولاية ألاسكا الأمريكية التي ستستضيف القمة المرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.


وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا سابقًا عن عقد القمة بين بوتين وترامب في ألاسكا يوم 15 أغسطس. 

وكما أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف يوم الخميس، ستبدأ القمة في القاعدة العسكرية إيلمندورف-ريتشاردسون عند الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيعقد الرئيسان أولًا اجتماعًا ثنائيًّا ثم لقاءً موسعًا مع الوفدين، كما سيلقي الزعيمان كلمة قصيرة في مستهل المحادثات.

وستكون التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية المحور الرئيسي للنقاش، كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن التعاون بين موسكو وواشنطن، بالإضافة إلى بحث مهام تعزيز السلام والأمن، والقضايا المدرجة على الأجندتين الدولية والإقليمية.

ولا يُتوقع توقيع أي وثائق خلال القمة، على أن يعرض الزعيمان ما تم التوصل إليه في مؤتمر صحفي مشترك عقب انتهاء المحادثات.

ويشارك في المفاوضات من الجانب الروسي كل من أوشاكوف، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلاوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف.

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سفير روسيا في واشنطن ألكسندردارتشييف ولاية ألاسكا الأمريكية القمة المرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب القاعدة العسكرية إيلمندورف-ريتشاردسون وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف

