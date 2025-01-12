أكثر انتشارًا في العائلات، أعراض وأسباب الإصابة بسرطان المبيض

يبدأ سرطان المبيض في المبايض - الأعضاء الصغيرة في الجهاز التناسلي الأنثوي حيث تتكون البويضات، ويصعب أحيانًا اكتشاف سرطان المبيض لأن الأعراض لا تظهر غالبًا إلا في مراحل متأخرة.

يحدث سرطان المبيض عندما تنمو الخلايا غير الطبيعية في المبايض أو قناتي فالوب وتتكاثر خارج نطاق السيطرة.

أعراض سرطان المبيض

يمكن أن يتطور سرطان المبيض وينتشر في جميع أنحاء البطن قبل أن يسبب أي أعراض، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، والذي يجعل اكتشاف المبكر صعبًا، وقد تشمل أعراض سرطان المبيض:

ألم الحوض أو البطن أو عدم الراحة أو الانتفاخ.

تغيرات في عادات الأكل، والشعور بالشبع مبكرًا وفقدان الشهية.

إفرازات مهبلية أو نزيف غير طبيعي، خاصة إذا حدث النزيف خارج الدورة الشهرية المعتادة أو بعد المرور بانقطاع الطمث.

تغيرات الأمعاء، مثل الإسهال أو الإمساك.

زيادة حجم البطن.

التبول بشكل متكرر.

أسباب سرطان المبيض

السبب الدقيق لسرطان المبيض غير معروف حتى الآن، ولكن بعض الأشخاص لديهم خطر أعلى قليلًا للإصابة بهذه الحالة، وتشمل عوامل خطر الإصابة بسرطان المبيض:

تجاوز سن الستين.

السمنة.

وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان المبيض أو ورثوا طفرة جينية (BRCA1 أو BRCA2) أو متلازمة لينش.

عدم الحمل أو إنجاب الأطفال في وقت لاحق من الحياة.

بطانة الرحم.

هناك أيضًا خطر متزايد للإصابة بسرطان المبيض مع تقدمك في العمر.

علاج سرطان المبيض

الهدف من علاج السرطان هو إزالة أكبر قدر ممكن من السرطان، إن لم يكن كله، من الجسم، تشمل علاجات سرطان المبيض الشائعة:

الجراحة، ويتضمن هذا عادةً إزالة الأعضاء التناسلية وأي عضو مصاب بالسرطان، وقد يستخدم الجراح تنظير البطن (جراحة طفيفة التوغل) أو فتح البطن (جراحة مفتوحة تتطلب شقًا في البطن).

العلاج الكيميائي، قد يوصي مقدم الرعاية الصحية بالعلاج الكيميائي قبل الجراحة أو بعدها، والعلاج الكيميائي عبارة عن أدوية مصممة لاستهداف الخلايا السرطانية وقتلها، وقد يعطي مقدم الرعاية الصحية العلاج الكيميائي عن طريق الوريد (من خلال الوريد) أو عن طريق الفم (على شكل حبوب).

العلاج الموجه، ويستخدم علاج السرطان هذا الأدوية لتحديد الخلايا السرطانية ومهاجمتها، ويغير العلاج الموجه طريقة نمو الخلايا السرطانية وانقسامها.

العلاج الهرموني، وتستخدم بعض سرطانات المبيض الهرمونات للنمو، ويمنع هذا النوع من العلاج الهرمونات، مما يبطئ أو يوقف نمو السرطان.

العلاج الإشعاعي، ونادرًا ما يستخدم مقدمو الرعاية الصحية العلاج الإشعاعي لعلاج سرطان المبيض.

الوقاية من سرطان المبيض

لا توجد طريقة لمنع سرطان المبيض تمامًا، ولكن معرفة تاريخ العائلة البيولوجي يمكن أن يساعد في الاستعداد لأي خطر متزايد للإصابة بسرطان المبيض.

إذا كان لدي الشخص طفرة جينية مثل طفرة BRCA، فقد يوصي مقدم الرعاية الصحية بإجراء جراحة لتقليل المخاطر لإزالة المبايض والقنوات قبل أن تصبح سرطانية.

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