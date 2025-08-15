ماذا يحدث في حلب، تسمم العشرات من أفراد "الفرقة 64" بالجيش السوري ونداء عاجل للمستشفيات

أصيب، فجر اليوم الجمعة، العشرات من أفراد "الفرقة 64" بالجيش السوري، في حلب بحالات تسمم.

وأفادت قناة "حلب اليوم" السورية، أن كثر من 100 عنصر من الفرقة 64 التابعة للجيش أصيبوا بحالة تسمم في ريف حلب الغربي.

وأفاد ناشطون وشهود عيان بأن العشرات من عناصر "الفرقة 64"، في أحد معسكرات مدينة "دارة عزة"، أصيبوا بتسمم غذائي.

وانتشرت مناشدات ودعوات للطواقم الطبية والممرضين بسرعة التوجه إلى مستشفى "الكنانة" للمساعدة في علاج المصابين بالتسمم.



ونفت مصادر صحفية سورية أن يكون عدد العناصر الأمنية الذين أصيبوا بالتسمم تجاوز المئات، مؤكدة أن العدد لا يتجاوز 100 مصاب فقط.

وأكدت المصادر أنه تم إسعاف جميع المصابين وأنهم تلقوا العلاج اللازم بشكل فوري، وحالتهم الصحية حاليًّا ما بين متوسطة إلى جيدة.



من جهته، صرح أحد الكوادر الطبية في مشفى "دارة عزة" بأن "سبب حالات التسمم بين عناصر الفرقة 64 يعود إلى تناولهم وجبات طعام تم تخزينها بطريقة سيئة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة".

