الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ماذا يحدث في حلب، تسمم العشرات من أفراد "الفرقة 64" بالجيش السوري ونداء عاجل للمستشفيات

تسمم العشرات من أفراد
تسمم العشرات من أفراد "الفرقة 64"، فيتو

أصيب، فجر اليوم الجمعة، العشرات من أفراد "الفرقة 64" بالجيش السوري، في حلب بحالات تسمم.

وأفادت قناة "حلب اليوم" السورية، أن كثر من 100 عنصر من الفرقة 64 التابعة للجيش أصيبوا بحالة تسمم في ريف حلب الغربي.

وأفاد ناشطون وشهود عيان بأن العشرات من عناصر "الفرقة 64"، في أحد معسكرات مدينة "دارة عزة"، أصيبوا بتسمم غذائي.

وانتشرت مناشدات ودعوات للطواقم الطبية والممرضين بسرعة التوجه إلى مستشفى "الكنانة" للمساعدة في علاج المصابين بالتسمم. 


ونفت مصادر صحفية سورية أن يكون عدد العناصر الأمنية الذين أصيبوا بالتسمم تجاوز المئات، مؤكدة أن العدد لا يتجاوز 100 مصاب فقط.

وأكدت المصادر أنه تم إسعاف جميع المصابين وأنهم تلقوا العلاج اللازم بشكل فوري، وحالتهم الصحية حاليًّا ما بين متوسطة إلى جيدة.


من جهته، صرح أحد الكوادر الطبية في مشفى "دارة عزة" بأن "سبب حالات التسمم بين عناصر الفرقة 64 يعود إلى تناولهم وجبات طعام تم تخزينها بطريقة سيئة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفرقة 64 بالجيش السوري حالات تسمم قناة حلب اليوم السورية ريف حلب الغربي معسكرات مدينة دارة عزة تسمم غذائي مشفى دارة عزة

الأكثر قراءة

محمد عبد الجليل يكتب: خليجي "مخمور" يعبث بأرواح المصريين في حادث مروع، تفاصيل جريمة الـ «رينج روفر» على كوبري أكتوبر

الألم شديد ومش هتخرج من المستشفى، تصريح مقلق من محمود سعد بشأن الحالة الصحية لأنغام

كسرين بالقدم اليمنى، الإسماعيلي يعلن تفاصيل إصابة مروان حمدي ومدة غيابه

بعد صورته مع زوجته، تصرف مثير من كريم عبد العزيز بشأن علاقته بدينا الشربيني

حريق هائل في مصنع كيماويات بالشرقية (فيديو وصور)

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2025، والكليات المتاحة علمي وأدبي

ارتفاع كبير في عباد الشمس والذرة، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

راح يكحلها عماها، خبير دستوري يدعو إلى وقف "التموين وتكافل وكرامة" للمتخلفين عن التصويت بالانتخابات

خدمات

المزيد

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

نشرة حوادث الأسبوع.. بدأت بسارة خليفة وياسمين اللي طلعت راجل.. وانتهت بمطاردة فتيات طريق الواحات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads