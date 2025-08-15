الجمعة 15 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

أسرة فيلم طلقني تحصل على إجازة 5 أيام لهذا السبب

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

 حصلت أسرة فيلم طلقني الذي يقوم ببطولته النجمان كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني علي إجازة لمدة 5 أيام من التصوير، من أجل بناء ديكورات جديدة سيتم التصوير بداخلها.

 

فيلم طلقني

كما قررت أسرة فيلم طلقني السفر لبعض الدول  منها، جورجيا، ولبنان، ليتم استكمال تصوير العمل بها.

وتشهد أحداث فيلم طلقني رفع دينا الشربيني، قضية خلع ضد زوجها الذي يلعب دوره نجل الساحر، بسبب عدم قابليتها العيش معه، وتصل لما تريد ويتم تطليقها بحكم محكمة، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

 

وكان قد ترددت بعض الأخبار مؤخرًا حول توقف تصوير  فيلم "طلقني"  وذلك بعد أن ألغت دينا متابعة كريم على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وقام هو الآخر باتخاذ نفس الإجراء.

 

وكشف مصدر من داخل الفيلم أن تصوير العمل لم يتوقف، ولا توجد أي أزمات في التصوير، كما أن فريق العمل ليست لديه معلومات بأي أزمات شخصية بين بطلي الفيلم.. وأضاف المصدر أن أبطال الفيلم سوف يستأنفون التصوير بداية الأسبوع المقبل داخل القاهرة.

وعرض مؤخرًا للفنان كريم محمود عبد العزيز مسلسل "مملكة الحرير"، الذي احتل محركات البحث عبر موقع جوجل، وذلك ليشكِّل علامة فارقة في نوعية الأعمال التلفزيونية الفانتازية، التي ما زالت نادرة الحضور في العالم العربي.

طلقني فيلم طلقني كريمكريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني زوجة كريم محمود عبدالعزيز

