حقيقة توقف تصوير فيلم طلقني

ترددت بعض الأخبار مؤخرًا حول توقف تصوير فيلم "طلقني" الذي يقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، وذلك بعد أن ألغت دينا متابعة كريم على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وقام هو الآخر باتخاذ نفس الإجراء.

وكشف مصدر من داخل الفيلم أن تصوير العمل لم يتوقف، ولا توجد أي أزمات في التصوير، كما أن فريق العمل ليست لديه معلومات بأي أزمات شخصية بين بطلي الفيلم.

وأضاف المصدر أن أبطال الفيلم سوف يستأنفون التصوير بداية الأسبوع المقبل داخل القاهرة.

فيلم طلقني

من جانب آخر، قررت أسرة فيلم طلقني الذي يقوم ببطولته النجمان كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني السفر لبعض المدن منها، “جورجيا، ولبنان، بعض الدول الأوروبية” ليتم استكمال تصوير العمل بها.

وتشهد أحداث فيلم طلقني الذي يقوم رفع دينا الشربيني، قضية خلع ضد زوجها الذي يلعب دوره نجل الساحر، بسبب عدم قابليتها العيش معه، وتصل لما تريد ويتم تطليقها بحكم محكمة، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

وعرض مؤخرًا للفنان كريم محمود عبد العزيز مسلسل "مملكة الحرير"، الذي احتل محركات البحث عبر موقع جوجل، وذلك ليشكِّل علامة فارقة في نوعية الأعمال التلفزيونية الفانتازية، التي ما زالت نادرة الحضور في العالم العربي.

