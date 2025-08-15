الجمعة 15 أغسطس 2025
عصام كامل

ثقافة وفنون

فيلم "أحمد وأحمد" يتصدر شباك التذاكر

أحمد وأحمد
أحمد وأحمد

نجح فيلم “أحمد وأحمد” الذي يقوم ببطولته الفنانان أحمد السقا وأحمد فهمي في تصدر شباك التذاكر اليومي بسينمات مصر فور صدوره. 

إيرادات فيلم “أحمد وأحمد” 

وحقق فيلم “أحمد وأحمد” إيرادات ليلة أمس الخميس بلغت 580 ألف جنيه.

قصة وأحداث فيلم “أحمد وأحمد” 

وينتمي فيلم “أحمد وأحمد” لنوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان معًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.

ويتعرض الفنان أحمد فهمي للخطف ضمن أحداث فيلم “أحمد وأحمد”.

وتأتي عملية الخطف بسبب عمل خاله الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا والذي يعمل مع مافيا خارجية، تقوم بخطف ابن اخته الذي يلعب دوره أحمد فهمي كي يقوم بإتمام إحدى العمليات المتفق عليها.

أبطال فيلم “أحمد وأحمد” 

والفيلم بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال.

