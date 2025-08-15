الجمعة 15 أغسطس 2025
منتخب 20 سنة جاهز لودية المغرب الثانية

منتخب 20 سنة، فيتو

اختتم منتخب مصر تحت 20 سنة  لكرة القدم تدريباته استعدادًا للقاء نظيره المنتخب المغربي وديًّا فىي التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت الرباط وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس العالم بتشيلي سبتمبر المقبل. 

وكانت المباراة الأولى قد انتهت بتعادلهما 1-1  بملعب أكاديمية محمد السادس.


جاء التدريب الختامي مساء الخميس على أكثر من فقرة حيث بدأ بتدريبات الإحماء تحت قيادة سامح محمد مدرب الأحمال؛ وبعد ذلك تم تنفيذ مجموعة من الجمل الخططية والفنية تحت قيادة علاء عبده المدرب العام وعمر ابو النور المدرب بينما تولى تدريبات الحراس أيمن طاهر مدربهم وجاء التدريب بالكامل تحت إشراف أسامة نبيه المدير الفني والذى حرص على شرح بعض السلبيات التى ظهرت فى مباراة المغرب الأولى لتداركها وعلاجها فى تجربة اليوم.


وحرص الكابتن حماده الشربيني عضو المجلس ورئيس البعثة في المغرب على متابعة التدريبات من الملعب.


وطالب أسامة نبيه اللاعبين بضرورة التركيز في المرحلة المقبلة خاصة أن المونديال يفصلنا عنه أسابيع معدودة مشددًا على ثقته الكاملة بكل اللاعبين ومشيدًا بالروح القتالية العالية التي تميز الفراعنة في المناسبات الكبرى.

