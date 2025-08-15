الجمعة 15 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

تسريب فيلم الشاطر للمشاهدة أونلاين يضرب إيرادات العمل

فيلم الشاطر، فيتو
فيلم الشاطر، فيتو

عقب أيام قليلة من طرحه بدور العرض السينمائي بمصر ودول الخليج، وتحقيقه نسب إيرادات مرتفعة؛ جعلته يتصدر البوكس أوفيس اليوم بمصر طوال الأيام الماضية، تم تسريب فيلم الأكشن كوميدي “الشاطر” بطولة النجمين أمير كرارة وهنا الزاهد للمشاهدة عبر المتاجر الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي. 

 

وهو الأمر الذي ظهر تأثيره في ترتيب العمل بقائمة البوكس أوفيس الذي سجل تراجع مركزين بفضل التسريب وسرقة العمل وعرضه أونلاين.

أبطال فيلم الشاطر 

“الشاطر” بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، خالد الصاوي، مصطفى غريب، محمد القس، وعادل مكرم، ومن إخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث الفيلم في قالب يجمع بين الكوميديا والأكشن، حول دوبلير يؤدي المشاهد الخطيرة بدلًا من النجوم المشاهير، لكنه يتورط في العديد من المشكلات بسبب طبيعة عمله، لينطلق في رحلة حافلة بالمفارقات والمواقف الطريفة.

 

أماكن عرض فيلم الشاطر بأسعار رمزية

يعرض الفيلم في 6 محافظات كالتالي: قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، قصر ثقافة نجع حمادي بقنا، وسينما هيبس بالوادي الجديد بأسعار تبدأ من 40 جنيهًا. 

