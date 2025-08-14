الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

راغب علامة بعد أزمة حفل الساحل: خلي المعجبات ينبسطوا وهنفضل نحضنهم ونبوسهم (فيديو)

راغب علامة، فيتو
راغب علامة، فيتو

أكد المطرب اللبناني راغب علامة أن العلاقة بين الفنان وجمهوره يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والمشاعر الإيجابية، مشددًا على أن تفاعل المعجبين والمعجبات معه خلال الحفلات يعد من أجمل اللحظات في مسيرته الفنية، ولا يجب أن تُفسَّر بشكل سلبي.

 

راغب علامة عن أزمة حفل الساحل: خلي المعجبات ينبسطوا 

وقال علامة، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "One TV"، تعليقًا على الجدل الذي أثير بعد حفله الأخير في الساحل الشمالي: "خلي المعجبات ينبسطوا وإحنا ننبسط بيهم، وكل واحد قضى سهرة مع فنان بيحبه تكون الذاكرة حلوة بحياته".

وأضاف: "احنا جايين بهذه الحياة مشوار، وفينا نعمل مشوار حلو، وفينا نعمل مشوار سلبي، طيب ليه نعمله سلبي؟ خليه يكون إيجابي وفرح، وخلى المعجبات ينبسطوا".

مواقف راغب علامة مع المعجبات

وكشف المطرب راغب علامة عن مواقف مؤثرة يمر بها مع جمهوره، قائلًا: "أحيانًا تأتيني معجبة وتخبرني أن والدتها كانت تحبني وتستمع لأغنياتي أثناء حملها بها، وأنها اليوم تحب نفس الأغاني التي كنت أغنيها منذ سنوات، والحمد لله أننا استمررنا لنصل إلى الجيل الثالث"، معتبرًا ذلك امتدادًا لمسيرته الفنية وارتباطه العاطفي بجمهوره عبر الزمن.

واختتم الفنان اللبناني حديثه برسالة واضحة: "أهلا وسهلا بأي معجبة تطلع المسرح تاني وتحضنني، ومثل ما هما بيحبونا احنا بنحبهم، بيحضنونا بنحضنهم، بيبسونا بنبوسهم، ومفيش أي مشكلة، ولو عايزين نعمل شيء معين مش هنعمله على المسرح"، في إشارة إلى التزامه بقواعد الاحترام في التعامل مع الجمهور، مع الحفاظ على روح المحبة التي تجمعه بهم.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي حول مشاهد حفله بالساحل، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى أن الفنان يحق له التعبير عن تقديره لجمهوره بحرية، ومعارض يرى ضرورة ضبط الحدود في التفاعل العلني، بينما يصر راغب علامة على أن المحبة والفرح هما رسالته الأولى على المسرح وخارجه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

راغب علامة المطرب راغب علامة حفل راغب علامة أزمة راغب علامة اخبار الفن معجبات راغب علامة

مواد متعلقة

راغب علامة: النقابة أكرمتني ولم تحقق معي

راغب علامة: زرت نقابة المهن الموسيقية 4 مرات ولي نجاحات مع حسن أبو السعود

راغب علامة عن أزمة حفل الساحل:"ماقدرش أصد حد وطريقتي معروفة مع المعجبين" (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

هاجم الدولة على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

مباراة شهدت 4 بطاقات حمراء، بيراميدز يخطف فوزا صعبا من الإسماعيلي بالدوري

تحذير عاجل من الأرصاد: تكاثر للسحب الرعدية على محافظة أسوان

كرة اليد، مصر تتقدم على إسبانيا في الشوط الأول لربع نهائي مونديال الناشئين

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق

ليلى علوي تكشف عن حالتها الصحية بعد إصابتها في حادث سير

ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز بيراميدز والمصري وخسارة الإسماعيلي

دكتور بدر عبد العاطي

خدمات

المزيد

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

40 مليون كلب في شوارع مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بدخول السجن

حكم العمرة في شهر ربيع الأول وفضائله

أمين الفتوى: التوبة مقبولة ما دام الإنسان حيًّا.. ولا تُقبل عند لحظة الموت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads