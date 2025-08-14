راغب علامة بعد أزمة حفل الساحل: خلي المعجبات ينبسطوا وهنفضل نحضنهم ونبوسهم (فيديو)

أكد المطرب اللبناني راغب علامة أن العلاقة بين الفنان وجمهوره يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والمشاعر الإيجابية، مشددًا على أن تفاعل المعجبين والمعجبات معه خلال الحفلات يعد من أجمل اللحظات في مسيرته الفنية، ولا يجب أن تُفسَّر بشكل سلبي.

راغب علامة عن أزمة حفل الساحل: خلي المعجبات ينبسطوا

وقال علامة، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "One TV"، تعليقًا على الجدل الذي أثير بعد حفله الأخير في الساحل الشمالي: "خلي المعجبات ينبسطوا وإحنا ننبسط بيهم، وكل واحد قضى سهرة مع فنان بيحبه تكون الذاكرة حلوة بحياته".

وأضاف: "احنا جايين بهذه الحياة مشوار، وفينا نعمل مشوار حلو، وفينا نعمل مشوار سلبي، طيب ليه نعمله سلبي؟ خليه يكون إيجابي وفرح، وخلى المعجبات ينبسطوا".

مواقف راغب علامة مع المعجبات

وكشف المطرب راغب علامة عن مواقف مؤثرة يمر بها مع جمهوره، قائلًا: "أحيانًا تأتيني معجبة وتخبرني أن والدتها كانت تحبني وتستمع لأغنياتي أثناء حملها بها، وأنها اليوم تحب نفس الأغاني التي كنت أغنيها منذ سنوات، والحمد لله أننا استمررنا لنصل إلى الجيل الثالث"، معتبرًا ذلك امتدادًا لمسيرته الفنية وارتباطه العاطفي بجمهوره عبر الزمن.

واختتم الفنان اللبناني حديثه برسالة واضحة: "أهلا وسهلا بأي معجبة تطلع المسرح تاني وتحضنني، ومثل ما هما بيحبونا احنا بنحبهم، بيحضنونا بنحضنهم، بيبسونا بنبوسهم، ومفيش أي مشكلة، ولو عايزين نعمل شيء معين مش هنعمله على المسرح"، في إشارة إلى التزامه بقواعد الاحترام في التعامل مع الجمهور، مع الحفاظ على روح المحبة التي تجمعه بهم.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي حول مشاهد حفله بالساحل، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى أن الفنان يحق له التعبير عن تقديره لجمهوره بحرية، ومعارض يرى ضرورة ضبط الحدود في التفاعل العلني، بينما يصر راغب علامة على أن المحبة والفرح هما رسالته الأولى على المسرح وخارجه.

