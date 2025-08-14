الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميا، عمر فايد ينضم إلى أروكا البرتغالي

عمر فايد، فيتو
عمر فايد، فيتو

أعلن المدافع المصري عمر فايد، انتقاله إلى نادي أروكا البرتغالي على سبيل الإعارة لموسم واحد، قادما من فنربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع وجود بند إمكانية الشراء في عقد الإعارة. 

التجربة الاحترافية الرابعة لعمر فايد

يخوض عمرفايد تجربته الاحترافية الرابعة في أوروبا بعد فنربخشة، ونوفي بازار الصربي، وبيرشوت البلجيكي، حيث لم يشارك اللاعب مع فنربخشة منذ انضمامه للفريق في 2023 قادمًا من المقاولون العرب.

أرقام عمر فايد في مسيرته الاحترافية

وسبق لفايد اللعب مع بيرشوت البلجيكي في 15 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا قبل هبوط الفريق للدرجة الأولى. يأمل فايد في تحقيق نجاح أكبر مع أروكا البرتغالي واكتساب خبرة إضافية في الدوري البرتغالي.

خاض عمر فايد 65 مباراة مع جميع الأندية التي لعب لها، مسجلًا هدفًا واحدًا فقط، ويمثل انضمامه إلى فريق أروكا فرصة لتحسين سجله التهديفي واكتساب المزيد من دقائق اللعب.

شارك فايد مع المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد باريس 2024، ووصل مع الفريق إلى الدور نصف النهائي، تعتبر هذه التجربة الدولية إضافة مهمة لمسيرته الكروية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمر فايد فنربخشة التركي أروكا البرتغالي فنربخشة أروكا

مواد متعلقة

بقرار من مورينيو، فنربخشة يحسم مصير عمر فايد

عمر فايد يرحب بالانتقال إلى النادي الأهلي

الأكثر قراءة

هاجم الدولة على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق

كرة اليد، مصر تتقدم على إسبانيا في الشوط الأول لربع نهائي مونديال الناشئين

دكتور بدر عبد العاطي

احتجز شخصا وأجبره على الرقص عاريا، فيديو لـ علاء الساحر يكشف الوجه المظلم لمشاهير التيك توك

بعد تصديق الرئيس، نص تعديل قانون التعليم وإقرار نظام البكالوريا

كريم محمود عبد العزيز يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بهذه الطريقة

لحظة القبض على قائد سيارة صدم عدة مركبات أعلى كوبري أكتوبر (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

40 مليون كلب في شوارع مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم العمرة في شهر ربيع الأول وفضائله

أمين الفتوى: التوبة مقبولة ما دام الإنسان حيًّا.. ولا تُقبل عند لحظة الموت

كيف يتعامل الأبناء مع الأب الذي يهين أمهم؟ تعرف على رد الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads