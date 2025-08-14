رسميا، عمر فايد ينضم إلى أروكا البرتغالي

أعلن المدافع المصري عمر فايد، انتقاله إلى نادي أروكا البرتغالي على سبيل الإعارة لموسم واحد، قادما من فنربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع وجود بند إمكانية الشراء في عقد الإعارة.

التجربة الاحترافية الرابعة لعمر فايد

يخوض عمرفايد تجربته الاحترافية الرابعة في أوروبا بعد فنربخشة، ونوفي بازار الصربي، وبيرشوت البلجيكي، حيث لم يشارك اللاعب مع فنربخشة منذ انضمامه للفريق في 2023 قادمًا من المقاولون العرب.

أرقام عمر فايد في مسيرته الاحترافية

وسبق لفايد اللعب مع بيرشوت البلجيكي في 15 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا قبل هبوط الفريق للدرجة الأولى. يأمل فايد في تحقيق نجاح أكبر مع أروكا البرتغالي واكتساب خبرة إضافية في الدوري البرتغالي.

خاض عمر فايد 65 مباراة مع جميع الأندية التي لعب لها، مسجلًا هدفًا واحدًا فقط، ويمثل انضمامه إلى فريق أروكا فرصة لتحسين سجله التهديفي واكتساب المزيد من دقائق اللعب.

شارك فايد مع المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد باريس 2024، ووصل مع الفريق إلى الدور نصف النهائي، تعتبر هذه التجربة الدولية إضافة مهمة لمسيرته الكروية.

