بقرار من مورينيو، فنربخشة يحسم مصير عمر فايد

كشفت تقارير صحفية تركية عن قرار إدارة نادي فنربخشة بالاستغناء عن عمر فايد مدافع الفريق، ومطالبته بالبحث عن عرض مجاني للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

رحيل عمر فايد عن فنربخشة

وقالت قناة أيه سبور التركية إن فنربخشة قرر الاستغناء عن 5 لاعبين في الصيف الجاري، وهم المصري عمر فايد، والسلوفيني ميها زاييتش، والبرازيلي لينكولن هنريكي، والثنائي التركي؛ إيمري ديمير، وإيمري مور.

كما أوضحت أن جوزيه مورينيو، المدير الفني لفنربخشة، أبلغ إدارة النادي بضرورة رحيل عمر فايد، وعدم تواجده في قائمة الفريق للموسم القادم.

وارتبط عمر فايد بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن دون الكشف عن تفاصيل رسمية.

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