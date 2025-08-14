الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

كريم رمزي يعلن انتهاء رحلته مع القناة الأولى

كريم رمزي، فيتو
كريم رمزي، فيتو

أعلن الإعلامي الرياضي كريم رمزي انتهاء رحلته مع برنامج “رقم 10” على شاشة القناة الأولى.

 

وكتب كريم رمزي في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “نهاية الرحلة، بداية لذكريات عظيمة، مشواري مع برنامج رقم 10 على القناة الأولى وصل لنهايته، لكن الذكرى هتفضل محفورة في قلبي إنها كانت من أعظم رحلات حياتي”.

رحلة الـ 4 سنوات

وأضاف: أربع سنين = ١٠٠٠ حلقة… كل يوم فيهم كان أعظم من اللي قبله. اشتغلنا،و تعبنا، وفرحنا أنا وفريق عمل هو – من وجهة نظري – الأعظم على الإطلاق.

وتابع كريم رمزي: من كرم ربنا عليّ إني في الرحلة دي قابلت رؤساء ومديرين وزملاء داخل البرنامج وخارجه، وكل واحد فيهم كان بيقابلني بابتسامة ويساعدني، سواء بشغل أو حتى بكلمة طيبة.. ربنا رزقني بجمهور قدّر تعبنا وفهم إننا حاولنا نقدم محتوى مفيد وممتع. والحمدلله، على مدار 4 سنين، ما واجهناش مشكلة أو أزمة أو حاولنا نختلقها. 

صحيح في ناس زعلت أحيانًا من رأي أو خبر أو تحليل، لكن عمر ما كان لينا توجه أو قصد إن حد يخرج من الحلقة زعلان.

 

وواصل: حاجة اخيرة، كرم ربنا عليّ أكبر بكتير من اللي استحقه… وأهم نعمة إنه رزقني ناس بتحبني وتقف جنبي دايمًا، ربنا يسعدكم ويفرحكم… ونتقابل قريب إن شاء الله.

كريم رمزي الإعلامي كريم رمزي برنامج رقم 10 القناة الأولي

