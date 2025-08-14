كريم رمزي يعلن انتهاء رحلته مع القناة الأولى

أعلن الإعلامي الرياضي كريم رمزي انتهاء رحلته مع برنامج “رقم 10” على شاشة القناة الأولى.

وكتب كريم رمزي في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “نهاية الرحلة، بداية لذكريات عظيمة، مشواري مع برنامج رقم 10 على القناة الأولى وصل لنهايته، لكن الذكرى هتفضل محفورة في قلبي إنها كانت من أعظم رحلات حياتي”.

رحلة الـ 4 سنوات

وأضاف: أربع سنين = ١٠٠٠ حلقة… كل يوم فيهم كان أعظم من اللي قبله. اشتغلنا،و تعبنا، وفرحنا أنا وفريق عمل هو – من وجهة نظري – الأعظم على الإطلاق.

وتابع كريم رمزي: من كرم ربنا عليّ إني في الرحلة دي قابلت رؤساء ومديرين وزملاء داخل البرنامج وخارجه، وكل واحد فيهم كان بيقابلني بابتسامة ويساعدني، سواء بشغل أو حتى بكلمة طيبة.. ربنا رزقني بجمهور قدّر تعبنا وفهم إننا حاولنا نقدم محتوى مفيد وممتع. والحمدلله، على مدار 4 سنين، ما واجهناش مشكلة أو أزمة أو حاولنا نختلقها.

صحيح في ناس زعلت أحيانًا من رأي أو خبر أو تحليل، لكن عمر ما كان لينا توجه أو قصد إن حد يخرج من الحلقة زعلان.

وواصل: حاجة اخيرة، كرم ربنا عليّ أكبر بكتير من اللي استحقه… وأهم نعمة إنه رزقني ناس بتحبني وتقف جنبي دايمًا، ربنا يسعدكم ويفرحكم… ونتقابل قريب إن شاء الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.