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ثقافة وفنون

كريم رمزي يقدم أولى حلقات "لعبة والتانية" الأحد المقبل

كريم رمزي، فيتو
كريم رمزي، فيتو

يقدم الإعلامي الرياضي كريم رمزي أولى حلقات برنامجه الجديد عبر أثير إذاعة ميجا إف إم، يوم الأحد المقبل.

 

ويحمل البرنامج اسم “لعبة والتانية"، ويعرض البرنامج من الأحد إلى الخميس في تمام الثالثة عصرا.

 

برنامج رقم 10

 

ويقدم الإعلامي الرياضي كريم رمزي برنامجه التليفزيوني الشهير "رقم 10" على شاشة قناة مصر الأولى يوميا.

 

 

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